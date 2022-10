Dolar Mor: "No soporto que me encarcele nada ni nadie, la poesía es mi vida"

Dolan Mor nació es cubano, vive en Zaragoza desde 1999 y actualmente lleva una vida muy solitaria en Cuarte de Huerva, donde reside y se ocupa básicamente de sus libros, de sus ficciones y, sobre todo, de su poesía. Personal, insólita, poderosa, inmersa en un continuo juego de máscaras. Dolan Mor siempre es otro. El pasado sábado presentaba en el nuevo local del sello MilMadres, de Julio Espinosa, su libro 'Larvalar'. Otro ejercicio de riesgo: un magma de géneros, de personajes, de monólogos dramáticos que caracterizan su producción.

Díganos cómo es Pinar del Río (Cuba), y qué tiene de poético.

Pinar del Río es la provincia más occidental de Cuba, pero yo nací en Las Ovas, un pueblo muy pequeño. Mi abuelo construyó nuestra casa frente a una granja donde sembraban tabaco y donde pastaban y corrían los caballos. En mi casa no había libros, solo mucho amor e inocencia de la gente de campo. Por cierto, en la primera obra literaria de Cuba, ‘Espejo de Paciencia’, aparecen las ovas o las flores de agua, se mencionan en el verso 1081 que dice «Sale de cavernas, de ovas lleno».

Una vez dijo que su abuela hablaba en verso y que su abuelo tenía un cajón oculto de libros un tanto esotéricos.

Mi abuela era de origen canario, pero murió antes de que yo naciera. Sé que hablaba en verso porque me lo contó una tía que me crio. Mi abuelo era un sabio analfabeto que no sabía leer ni escribir. El cajón de libros al que se refiere pertenecía a mi padre. Eran libros de temática esotérica, los primeros que leí en mi vida.

¿Cuándo sintió por primera vez la necesidad de ser otro?

Creo que todos somos nosotros y multitudes que nos habitan. El mundo es un teatro, como dijo Shakespeare, y todos usamos máscaras para entrar y salir del escenario. Depende de la escena.

¿Es Dolan Mor un travestido de la poesía o alguien que, con ese Satisfyer de sus poemas de ‘Larvalar’, está buscando el placer?

Dolan se convierte en personajes para escribir, y no le importa si el personaje es hombre o mujer. En su mundo no existen diferencias. Más que placer, busca rozar algún día la imposibilidad de escribir el poema perfecto.

¿Podría contarnos qué problemas tuvo con el poder cubano, y cómo conoció la cárcel?

En Cuba defendí de manera pacífica los derechos humanos, y defender, por ejemplo, la libertad de expresión o de asociación en los años noventa era un delito. Si te enfrentas al Estado o al poder debes enfrentarte con todas sus consecuencias. Esa es la razón.

¿Cómo siente Cuba, qué le emociona, qué le perturba?

Cuba es mi país de origen, allí viví treinta años. Me emociona su gran literatura: Lezama Lima, Virgilio Piñera, Dulce María Loynaz. Me atrapa su lejanía. Me perturba que entre hermanos algunos vivamos en el exilio, otros en el ‘insilio’, y otros aplastando a los más desamparados por una ideología absurda.

¿Cómo contaría su odisea hacia Zaragoza?

Pedí asilo político en la embajada española de Moscú. Después viaje a España. En Zaragoza me recibió un empresario amigo de mi hermano. Estuve viviendo seis meses en su casa como un millonario. Cenaba todas las noches en el Belanche. A los seis meses me dio trabajo en una de sus fábricas. Lo que más le agradezco a esta ciudad son los amigos que tengo y la placa en la calle Manifestación que dice que José Martí vivió alquilado muy cerca del Ebro.

¿Le preocupa que le entiendan o escribe para una minoría?

No me preocupa quién me va a leer, aunque escribo por capas, así que depende de cada lector si se queda en la superficie o si escarba en las palabras, en las ideas. Me preocupa escribir lo mejor que pueda. En eso soy un bastante idealista. No sé vivir sin leer ni escribir. La poesía es mi vida. Las máscaras para escribir son las mismas que usa un actor o que usamos todos en el mundo.

¿Llegó a tener de veras alguna vez siete correos diferentes y se escribía a sí mismo?

No, eso lo dice el personaje Orlando Mora en el epílogo de ‘Larvalar’, pero es pura ficción. Nunca me he escrito a mí mismo como lo hacía Fernando Pessoa.

«Soy yo quien me celebro o me condeno». ¿Qué quiere decir?

Es un verso que se refiere a que el poeta es como un dios. También a que la literatura es una fiesta y a la vez una condena. Como ya dije una vez en otra entrevista «ser poeta es una dulce maldición».

Tiene muchos admiradores. Algunos dicen que es un renovador, un transgresor, un poeta radical. ¿En qué medida es un rebelde o un inconformista?

No me gustan los límites para crear. En ‘Larvalar’ hay una idea que sostiene todo el libro de manera invisible y que se refiere a que debemos cruzar la ‘puerta’, aunque eso signifique que nos podamos caer o que podamos tropezar al cruzarla.

¿Qué le diría a la gente que no entiende su inclinación a la experimentación, al juego?

A mí tampoco me gustan los artistas que no arriesgan. En un poema de ‘Larvalar’, digo que no soporto que me encarcele nada ni nadie, prefiero darle una patada a la puerta.

¿Cómo es su vida en Cuarte de Huerva, a qué se dedica?

Salgo muy poco de casa, solo a lo imprescindible. Leo y escribo siempre. En este mes de octubre comenzaré a impartir talleres de poesía, de narrativa y de escritura experimental en el nuevo local de MilMadres, en la calle Doctor Cerrada de Zaragoza.