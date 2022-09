Echanove debuta en la lírica al frente de "las dos Españas" en 'Pan y toros'

Juan Echanove da el salto a la lírica como director de escena de 'Pan y toros', con la que el Teatro de la Zarzuela celebra el bicentenario del nacimiento de Francisco Asenjo Barbieri y que, en palabras del también actor, representa "nuestro genoma: dos Españas divididas en dos tendidos, sol y sombra".

"Está la España que sufre y a la que le va bien. A veces se enfrentan y a veces hasta llegan a las manos y, sin darnos cuenta, un hombre se juega la vida en el ruedo", ha resumido sobre esta obra presentada este viernes en Madrid y que estará en cartel del 6 al 23 de octubre.

De la misma opinión es el director del espacio, Daniel Bianco, para quien este título de Barbieri es "una zarzuela grande e histórica que, entre conspiraciones y enfrentamientos, habla de nosotros, de las dos Españas, la de los liberales y los conservadores, algo que más o menos sigue de actualidad".

Con libreto de José Picón, es para él "uno de los títulos más queridos, respetados y puede que de los más difíciles" del repertorio español, estrenado en 1864 en este mismo Teatro de la Zarzuela al que no volvía en versión escénica desde hacía 21 años.

Coincidiendo con su retorno, Bianco ha anunciado que el palco número 5 de platea llevará a partir de ahora el nombre de Barbieri, quien no solo lo nutrió de contenido con infinidad de obras como 'El barberillo de Lavapiés', con la que acabó la anterior temporada, sino que también ayudó a fundarlo.

Para la nueva producción de 'Pan y toros', que sus responsables no han dudado en vaticinar "que ha llegado para quedarse", se ha contado con Guillermo García Calvo al frente de la orquesta y con el citado Echanove en el que es su sexto montaje como director de escena, el primero en el mundo de la lírica.

"Si yo dudara sobre mi preparación para el proyecto, nunca lo habría aceptado. Sé cómo funciona el Teatro de la Zarzuela", ha asegurado este, muy ilusionado con el resultado: "Ha sido la experiencia profesional más rica de mi vida".

En ese sentido, ha añadido: "Espero volver a dirigir lírica. Lo dejaría todo por hacerlo, dejaría de interpretar y de dirigir teatro convencional, porque esto desarrolla mi personalidad, mi creatividad y me hace mejor persona".

Sobre el montaje ideado, ha desvelado que parte se desarrolla en un escenario giratorio, redondo como un ruedo, pero que apela a la imaginación del espectador para representar "el espacio mental de España en aquel momento".

En ese sentido, ha recordado una de las frases más célebres de Francisco de Goya: "Murió la verdad". "Es lo que más me vincula con este montaje, ver que la verdad es algo que no tiene valor en la sociedad de hoy en día", ha señalado.

Ha puntualizado asimismo que no ha querido tomar parte con la obra sobre la cuestión taurina, aunque ha reconocido que es una tradición que le viene de familia. "Sé mucho de toros. Últimamente no voy, porque en la entrada me abuchean los antitaurinos y en la plaza los de Vox. Así que lo veo en mi casa con unas patatas fritas", ha bromeado.

El director musical, Guillermo García Calvo, ha alabado por su parte las virtudes de "una partitura muy elaborada y de gran riqueza, llena de concertantes y dúos, donde el papel del coro es fantástica y la orquestación es una delicia, hasta convertirla en la obra más completa de Barbieri, a la altura del mejor belcanto de la época de Verdi".

"Además tiene algo que no he encontrado en ninguna otra obra del siglo XIX, los melodramas, que es cuando la orquesta toca y los personajes hablan por encima, llevándonos a atmósferas increíbles", ha subrayado asimismo.

Ambos, Echanove y García Calvo, han ensalzado además al doble reparto de esta zarzuela, con las sopranos Yolanda Auyanet y Raquel Lojendio, las mezzosopranos Carol García y Cristina Faus, los barítonos Borja Quiza y César San Martín, la soprano Milagros Martín, el barítono Gerardo Bullón, la mezzosoprano María Rodríguez y el tenor Enrique Viana.

Lo completan los barítonos Carlos Daza, Pablo Gálvez, José Manuel Díaz y Pablo López, el tenor-actor Alberto Frías, el actor César Sánchez, la actriz-cantante Lara Chaves y los actores-cantantes Sandro Cordero y Julen Alba, además del veterano actor Pedro Mari Sánchez, que a sus casi 70 años también debuta en la lírica.

Los acompañará en el escenario el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela, así como quince bailarines, todos bajo la escenografía y vestuario de Ana Garay, la iluminación de Juan Gómez Cornejo, la coreografía de Manuela Barrero y la videoescena goyesca de Álvaro Luna con la colaboración de Elvira Ruiz Zurita.