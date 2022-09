'Smile': los gemelos siniestros del clásico emoticono

Usted está tan tranquilo en un estadio de fútbol o beisbol cualquiera de los miles que pueblan Estados Unidos. Atento a la jugada, arengando a su equipo, denostando al contrario, quizá insultado al árbitro. Todo ello, con un tipo parado a su lado, inmóvil, inasequible al desaliento, con una inquietante y siniestra sonrisa en la cara. Para ponerte de los nervios.

El marketing de la película de terror SMILE está siendo sensacional. Decenas de actores en estadios de fútbol y béisbol esbozando una sonrisa siniestra e inquietante durante horas, dando lugar a momentos como éste:pic.twitter.com/Dd5LOQ1Wt9 — ɐntonio 📼 (@levmauc) September 29, 2022

No es que estos ciudadanos hayan hecho de amargarle la existencia su razón de ser. En realidad, son actores contratados para promocionar la película 'Smile', nada que ver con el sonriente emoticono que inundó el mundo con su amarilla cara mofletuda durante la década de los noventa del pasado siglo. 'Smile', la cinta del director Parker Finn, propone sorprender al espectador con un filme de terror en el que una psiquiatra, la doctora Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores tras presenciar un incidente extraño que involucra a un paciente.

'Smile' es una historia de maldiciones que se pegan por medio de una sonrisa. Cuando menos se lo espera, a la protagonista se le aparecen todo tipo de individuos dedicándole una mueca de risita. Nada agradable si ello conlleva saber que muy probablemente a la doctora Cotter le queda apenas una semana de vida si antes no logra romper la maldición.

Se trata de un relato frenético en el que Finn juega a someter al espectador a no poder discernir qué está ocurriendo en la realidad y qué procede del mundo interior de Rose Cotter o de las malas pasadas que le juega su cerebro.

Una dualidad que alcanza a la mayoría de personajes de esta ficción, quienes dudan de la palabra de la doctora mientras son testigos de cómo se van produciendo una serie de macabros sucesos.

Sosie Bacon, hija del actor Kevin Bacon y actriz -entre otras producciones- de la exitosa miniserie "Mare of Easttown", encarna a Rose en un papel muy íntimo. El resto del elenco lo componen Jessie T. Usher ("Independence Day: Resurgence"), Kyle Gallner ("American Sniper"), Robin Weigert ("Big Little Lies"), Caitlin Stasey ("All I Need"), Kal Penn ("Epic Movie") y Rob Morgan ("Don't Look Up").