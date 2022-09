Los domingos por la mañana en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza también son para reir. Y este domingo se ha reído mucho, y bien, gracias a Iñaki Urrutia. El humorista participaba en el ciclo Domingos de Quiosco, y se ha metido al público en el bolsillo desde que se ha subido al escenario. Bien es cierto que el parque, en días festivos, es un 'patchwork' humano, y entre el público se ha podido ver incluso algún ciclista pertrechado con 'culotte', 'maillot' y casco, que simplemente pasaba por allí, y ha parado un rato para echar unas risas. Pero la mayoría del público estaba sobre aviso. El ciclo Domingos de Quiosco ya se conoce, ha calado.

Como Miguel y Berta, una pareja de zaragozanos que no han querido perderse la actuación de Urrutia. "Es un humorista estupendo. Le seguimos siempre en 'Zapeando' (programa de televisión de La Sexta) y cuando leímos en el HERALDO que venía a actuar aquí, nos decidimos a venir", confesaba Miguel. "El ciclo (en referencia a Domingos de Quiosco) está muy bien y vendremos a más actuaciones, siempre que el tiempo acompañe", añadía Berta.

El tiempo ha acompañado este domingo (en el anterior el sol calentaba sin clemencia). Quien no lo hizo del todo fue la acústica. El Parque Grande era escenario también de una competición atlética infantil, y la megafonía de la carrera estaba colocada a escasos metros de distancia del Quiosco. La retransmisión de las carreras, e incluso las entrevistas a los ganadores, se han cruzado en el éter con el sonido del monólogo de Urrutia, lo que ha provocado no pocas dificultades al humorista, que las ha resuelto con humor y mano izquierda. Quizá ello explique que al principio ya haya avisado al público: "Esto, más que una actuación, es una yincana", dijo.

'Lo mejor de lo peor', ("quizá sea lo peor de lo mejor", ironizaba el humorista segundos antes de subirse al escenario) es un espectáculo que resume un poco toda la trayectoria de Urrutia, sintetizado con el objetivo de llegar a un público heterogéneo, como el de este domingo, en el que predominaban las familias con niños. ¿Se ríe uno igual a la hora del vermú que por la noche? "Creo que no, que el cuerpo no está igual de suelto?", señalaba Urrutia. Y el público aragonés, ¿es tan difícil como lo pintan algunos monologuistas?. "A mí me ha ido muy bien con él, el 80% de mi carrera la he hecho en Aragón. No es un público fácil pero es risueño y despierto". A Urrutia se le da por barcelonés, aunque Wikipedia señala que nació en la localidad zaragozana de Alborge. ¿Miente Wikipedia? "Sí, sí. Mi madre es de Escatrón y mi abuela de Alborge. Y yo he veraneado y veraneo allí. Me llena de orgullo que digan que he nacido allí, aunque no sea cierto".

Y tras la breve conversación Urrutia se ha subido al escenario y regalado al público casi una hora de chistes y 'gags' en los que toca todo tipo de temas, desde la música a la política, pasando por la pandemia, los programas de televisión o el reguetón. Una larga ovación, como las que propinan al cantante Raphael ha cerrado su actuación.

El programa Domingos de Quiosco finaliza ya el próximo 2 de octubre con Cabaret de Circo, un espectáculo circense adaptado a un escenario de dimensiones reducidas, donde los artistas sorprenderán al público. Una presentadora improvisada dinamiza este particular cabaret, mientras da paso en el escenario a artistas con números de circo sorprendentes y de técnicas diversas. Todas las actuaciones se celebran a partir de las 12.00 en el Quiosco de la Música del Parque Grande de Zaragoza, con entrada libre hasta completar aforo. El ciclo comenzó el 11 de septiembre con David Angulo y Marisol Aznar, siguió con los títeres de cachiporra de Teatro Arbolé. La actuación de este domingo de Iñaki Urrutia ha sido la tercera sesión del ciclo.