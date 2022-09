Rosario: "'De ley' fue el disco que realmente me salvó la vida"

Cuando se cumplen 30 años de su primer álbum, a Rosario Flores se le acumulan los premios -Latin Grammy a la Excelencia Musical 2022- con proyectos como un documental que desnudará su intimidad personal y artística y un disco para celebrar ese 'De ley' (1992) con "artistas nacionales e internacionales".

"Fue el disco que realmente me salvó la vida. Llegó con 26 años, pero quería hacerlo desde los 16. Esperé mi momento, porque venía de una familia muy popular y no me podía equivocar. No podía probar a ver qué pasaba", recuerda la artista en una entrevista con Efe sobre aquel debut que supuso una revolución estilística y su consagración.

Con temas emblemáticos como 'Mi gato', 'Sabor, sabor', 'Mía Mama' o 'De ley', fue fruto de años de "lucha" para encontrar un estilo personal que conjugaba por ejemplo un bajo funky con la rumba catalana de sus orígenes, como buena hija de Antonio Flores 'El pescaílla'.

"Me costó mucho llegar a esa mezcla, pero cuando la encontré eché todo el temperamento ese que tenía desde niña, cuando me daban ataques de nervios de no saber qué hacer con tanta energía", recuerda divertida tras trabajar codo con codo con su hermano Antonio y el productor Fernando Illán para hallar su marca.

De no haberlo conseguido, afirma que no tenía un plan B. "Yo quería ser artista desde pequeña y no sabría qué hacer si no cantara o bailara. Igual me hubiese ido a ayudar a la gente, cosas por la humanidad para quitarme esa energía que tengo", apunta.

En la música sigue a sus casi 59 años, un número sin aparente correlación con la persona que todavía electriza escenarios. "Vengo de unos padres que eran una onda explosiva y yo no soy muy consciente de la edad que tengo", apunta la también hija de Lola Flores.

Con trece discos en el mercado hasta 'Te lo digo todo y no te digo ná' (2021), a la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020 que le concedió el Ministerio de Cultura y Deporte español se le ha sumado recientemente el Latin Grammy a la Excelencia Musical que otorga la Academia Latina de la Grabación por su aportación.

"Es muy gratificante. Pienso en todo lo que he trabajado y he hecho, en cuánto he estado sola también y en cuánto me quiere la gente, que se ha mantenido ahí todo ese tiempo", celebra, incapaz sin embargo de expresar cuál cree que ha sido su valor diferencial: "Solo he hecho canciones para hacer sentir a la gente con mi arte".

Eso lo ha conseguido a este y al otro lado del Atlántico, algo curioso habida cuenta de la fuerte raíz española de su música. "Los latinos son como nosotros. Yo soy flamenca y les gusta mucho nuestro soniquete, porque todos somos gente caliente. Nos gusta vivir y trabajamos para ello", opina.

"Me queda mucho por explorar. La música está cambiando mucho y cada día salen cosas nuevas. Mira lo que ha cambiado en los últimos diez años. A mí me interesa todo lo bueno que viene y ser inspiración para la gente joven, como cuando C. Tangana me llamó", destaca orgullosa al aludir al préstamo de 'Cómo quieres que te quiera' que le hizo a 'El madrileño' para su canción 'Nunca esto'".

Desvela que entre sus nuevos proyectos figura un documental sobre su vida personal y artística que actualmente se encuentra en negociaciones.