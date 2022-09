'La intuición de la isla', un retrato de la intimidad de José Saramago

A Pilar del Río se le ilumina la voz cada vez que menciona a José Saramago, su fallecido esposo, a quien retrata en la intimidad de su casa en Lanzarote (España) en el libro 'La intuición de la isla', en el que, asegura en una entrevista en Bogotá, da testimonio de algo que presenció.

Del Río visitó Bogotá como parte de las conmemoraciones del centenario de Saramago (1922-2010), galardonado con el Premio Nobel de Literatura (1998) y con el Premio Camoes (1995).

La periodista española (Castril, 1950) compartió más de dos décadas de su vida con el autor portugués y juntos vivieron 17 años en la localidad de Tías, en Lanzarote, "una isla en la que nunca había pensado en mi vida, que descubrí (...) y pasó a ser una especie de estadio de felicidad".

"Es el principio del mundo, es el final del mundo, es la belleza y sobre todo la intimidad", afirma sobre aquel pedazo de tierra en el que Saramago escribió algunas de sus mayores obras, como 'Ensayo sobre la ceguera' y 'Ensayo sobre la lucidez'.

'La intuición de la isla' es, en palabras de Del Río: "dar testimonio de algo que presencié, pero intento no estar dentro del libro nunca. Es como que la periodista estaba allí y lo cuenta. La periodista no es protagonista de nada".

Pero ese testimonio fue escrito, luego, por una presión particular: la de los trabajadores de A Casa, la casa museo de Lanzarote en la que vivió con Saramago, que le insistieron en que contara en un libro las anécdotas de ese hogar que ella les relataba.

"Llegaron a amenazarme con que tenía que escribir porque si me moría de coronavirus nadie más iba a saber lo que había pasado en la casa. Entonces fue muy divertido porque tenían una carga de insistencia, pero también de deseo de saber de que lo que había pasado en la casa se siguiera manteniendo vivo", explica.

La alegría del detalle

La periodista española, que preside la Fundación Saramago para mantener vivo el legado del escritor, asegura que la escritura se dio con alegría, pues en 'La intuición de la isla' refleja las cosas que pasaron en A Casa.

La idea de todo esto es que las personas que lean el texto se sientan reconfortadas, pues los relatos que allí encuentran son "como cartas de amor para lectores José Saramago".

"Es un libro escrito desde la alegría y con amor por la lectura, los lectores, con amor por la curiosidad. Con amor por el valor que nos ofrecen los libros, que nos hacen más grandes", expresa.

Una de las particularidades es que, a pesar de ser ella misma una de las protagonistas de su historia, se tomó su rol como periodista muy en serio, por lo cual su nombre no aparece en los relatos porque "los periodistas no pueden formar parte de la información que hacen, no pueden estar en la crónica".

Del Río buscó escribir "la mejor crónica con el mejor estilo" y trató de relatar lo que vivió desde "distintas perspectivas", pero, insiste, "sin aparecer".

El libro incluye la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, un documento inspirado en un discurso pronunciado en 1998 por el nobel.