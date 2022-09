‘Modelo 77’: cárceles y presos de la Transición

Alberto Rodríguez posee una de las filmografías más potentes de la cinematografía española.

Tras sus retratos de barrio y marginación, o sus policiales e intrigas de componente social y de raza, como lo fueron ‘7 Vírgenes’, ‘Grupo 7’ y ‘La isla mínima’, y su profundización en la corrupción en España, caso de ‘El hombre de las mil caras’, Rodríguez se fija en ‘Modelo 77’ en la España de la Transición. En concreto, en la situación de las cárceles y de los presos comunes en ese año que cita el título, en una época en la que nuestro país bullía y pedía más y más cambios, aunque muchos tardaron en llegar.

No es fácil abordar un argumento de ficción partiendo de hechos reales y, sobre todo, cuando se sabe que las hemerotecas están ahí para recordarnos la realidad pasada. Es indudable, en cualquier caso, que alguien tan sólido como este director no ha necesitado echar mano de la fantasía para abordar la historia de ese grupo de presos comunes que decide reivindicar la amnistía que ha llegado a los que estaban por motivos políticos, pero no al resto. Rodríguez presenta primero a sus personajes, cada uno con su maleta a cuestas; luego, una vez conocidos y recreada la vida en la cárcel –en este caso, la Modelo de Barcelona–, abre la mano para trabajar en dos líneas, la lucha por la amnistía y el sueño de una fuga.

'modelo 77' *** Dirección: Alberto Rodríguez. Guión: Rafael Cobos y Alberto Rodríguez. Intérpretes: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero. España, 2022. 125 minutos.

Alberto Rodríguez ha vuelto a seleccionar a un equipo de actores estupendos que encajan sin fisuras en sus personajes. También ofrece un análisis, yo diría que bastante realista, de la situación de las cárceles y de los presos, incluyendo un acercamiento a los cambios que se advertían en esa nueva España. Detrás de ello hay una dirección muy sólida, una construcción admirable del conjunto y una alta dosis de credibilidad. Es una muestra de buen cine, aunque, para mí, no la mejor de Rodríguez. He tenido un problema viendo ‘Modelo 77’: no ha conseguido emocionarme ni tampoco sorprenderme. Creo que, pese a todo lo cruda que es, le falta garra narrativa.