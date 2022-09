Miriam Bronski protagonizará la nueva tanda del proyecto 'Bandas en sitios'

El proyecto 'Bandas en sitios' del sello zaragozano Ta Ta Boom! Records dio sus primeros pasos como una idea inclinada a promover los grupos de su escuadra artística; la intención era hacerlo con grabaciones audiovisuales sutiles, enmarcadas en un espacio interesante y no necesariamente académico de la ciudad. La cosa comenzó en la primavera de 2019 y Casi Reptil fue el encargado de inaugurarlo, con una grabación en la Harinera.

Tras el estreno siguió Sheriff en el Mirador del Galacho de la Alfranca: estas dos primeras muestras calaron entre la afición y se presentó un proyecto elaborado a Zaragoza Cultural. Ahora llega la sexta entrega, protagonizada por Miriam Bronski con su tema ‘Ready For More’; se grabó el pasado 30 de agosto en los Antiguos Depósitos de Agua del Parque Pignatelli, con la artista zaragozana como sujeto y objeto de toda la atención.

Tras aquellas dos primeras experiencias, la idea siguió dando pasos certeros, aunque obviamente la pandemia ejerció de freno, como ocurrió con cualquier manifestación pública durante varios meses en 2020; en el plano artístico, las cancelaciones y demoras se extendieron bastante más que en otros ámbitos. La tercera tuvo como protagonista al dúo Santoral, y se grabó en el antiguo convento de Santo Domingo; la cuarta fue con otro dúo, Ixeya, en el Pablo Gargallo.

Más información El dúo zaragozano Isla Kume, entre los 10 talentos europeos elegidos por MarteLive

El pasado diciembre, y de nuevo con una dupla bajo el foco, le tocó a Isla Kume en el CSC Luis Buñuel. Gracias a este vídeo, Isla Kume participó en el concurso europeo de talentos MarteLive como representantes españoles, elección que tras pasar una votación popular les llevó a Cracovia (Polonia) el pasado 10 de septiembre. Ahora confían en ir a la final en Roma dentro de un mes.

En 2021, Miriam sacó disco digital, disponible en Spotify: se llama 'Reverbs & Delays', con seis temas. "Ta Ta! Boom me dio un apoyo total en la difusión e hicimos un concierto muy chulo con banda en el C. C. Universidad, escenario que suena muy bien. Luego he seguido haciendo cosas por mi cuenta, componiendo y grabando, tocando mucho la guitarra. La posibilidad de hacer 'Bandas en sitios' estaba ahí y Jordi -Brunet- me habló del sitio, que como las otras veces era un lugar que encajaba con el artista. Hay un plus en la sinergia entre lo que haces y dónde lo haces".

La canción elegida encajaba también con el lugar de la grabación. ‘Ready For More’ mudó la piel con los arreglos de cuerdas y la nueva base rítmica. "Fue una experiencia muy chula, la verdad; contamos con dos músicos de cámara, Jorge al chelo y Fran al violín, y la idea era un plano secuencia, con recorrido exigente de cámara, No fue fácil, pero creo que valió la pena tomar cierto riesgo; la magia surgió pronto. No hay fecha de estreno aún para el vídeo, porque la posproducción lleva su trabajo y así debe ser, pero no tardará mucho; en principio, podría estar para después de las fiestas del Pilar. El Instagram de 'Bandas en sitios' irá actualizando detalles del estreno".

Un momento de la grabación con Miriam Bronski en los Antiguos Depósitos de Agua del parque Pignatelli. Toni Galán

La artista también anda de preparativos. “Llevo un set en directo a guitarra y voz, pero no a pelo; iré creando atmósferas con pedales y efectos, para matizar el minimalismo y que el sonido sea envolvente. Me encanta la idea de volver a los escenarios”.