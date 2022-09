El FIZ celebra por fin la fiesta de su vigésimo aniversario que se ha hecho esperar dos años

El Festival Independiente de Zaragoza (FIZ), que lleva todo este siglo siento la antesala musical de las Fiestas del Pilar, va poder celebrar por fin hoy su vigésimo aniversario, tras tres intentonas que resultaron fallidas por culpa de la covid. Será donde siempre, en la sala Multiusos del Auditorio, y como siempre, con un cartel que juega sobre seguro y lleva en letras grandes a bandas que tienen mucho tirón en la ciudad y ya han estado varias veces antes en su programación. Esta vez, todos los grupos y DJ serán nacionales.

Las puertas de la Multiusos se abrirán a las 19.00 y veinte minutos después está anunciado el grupo de pop zaragozano Mediapunta, que presenta su primer elepé, ‘No quiero sentirme solo’, publicado por Sonido Muchacho. A continuación, otros dos bandas que han grabado para el mismo sello, Cariño, a las 20.15, y Carolina Durante, una hora después.

Cerrado el bloque del pop guitarrero, llegará el del electrónico, con el grupo cabeza de cartel, Dorian, desde las 22.45 a la medianoche, y el hedonismo bailable de La Casa Azul, después, hasta las 2.00. Y en esas horas más confusas, a partir de las 2.30, el desparrame está garantizado con el «punk tonto para gente inteligente» de Ojete Calor, el dúo que forman los actores Carlos Areces y Aníbal Gómez. Cerrando la fiesta, desde las 3.40, otro nombre local, Eleven, ubicuo DJ que también forma parte de Delacueva.

En el otro escenario, en el bar de la Multiusos rebautizado para esta noche como FIZ Club, subiendo las escaleras, se sucederán más DJ locales: Ms Von Disco, Sweet Drinkz y Chelis.

El cartel de esta edición ha permanecido casi inalterado a pesar de la sucesión de anulaciones por la pandemia. Se cayó el festival en 2020, se anunció para el 25 de septiembre de 2021 y, con la covid cebándose particularmente entre los jóvenes, volvió a ser suspendido. Se dejó entonces para el 23 de diciembre pasado, pero tampoco pudo ser.

El FIZ nació en un momento en que la programación del Pilar estaba particularmente huérfana de ‘chicha’ musical, jugando a ser una versión comprimida en otoño, y bajo techo, de esos festivales de verano que entonces proliferaban por todo el país bajo la etiqueta ‘indie’. Etiqueta que aquí siempre se ha interpretado de manera muy abierta puesto que en las 19 ediciones ya celebradas han actuado grupos y DJ tan dispares (y algunos tan ajenos a ella) como The Vaccines, Kakkmaddafakka, Fatboy Slim, Maxïmo Park, Massive Attack, The Prodigy, James, !!!, Pete Doherty, Orishas, Micah P. Hinson, Mogwai, Rinôçérôse, Rufus Wainwright, Tim Robbins, The Go! Team, Travis, Jeff Mills, Morcheeba o Django Django, entre los internacionales, o españoles como Los Planetas, Love of Lesbian, Fangoria, Señor Chinarro, La Habitación Roja, Lori Meyers, El Columpio Asesinto, Russian Red, Vetusa Morla, We Are Standard, Annie B Sweet, Izal, Standstill, Miss Caffeina, León Benavente, Xoel López, Belako, Carlos Sadness, Viva Suecia, Sidonie, Triángulo de Amor Bizarro, Los Punsetes… De casa, entre otros, Amaral, Tachenko, La Costa Brava, The Faith Keepers, El Brindador, Pecker, My Expansive Awareness, Picore y Kiev Cuando Nieva.