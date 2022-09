'La maternal', de la zaragozana Pilar Palomero, entre las principales favoritas para hacerse con la Concha de Oro en San Sebastián

A unas horas de que se conozca el palmarés del Festival de San Sebastián, el cine español se perfila como favorito a una Concha de Oro que pondrá el broche este sábado a una edición, la número 70, en la que no han faltado las polémicas, la denuncia social y el glamour de estrellas como Penélope Cruz o Ana de Armas.

'La maternal', un drama sobre madres adolescentes de la zaragozana Pilar Palomero y "La consagración de la primavera", un filme de Fernando Franco que plantea el debate sobre el derecho al sexo de los discapacitados, encabezan las quinielas.

También 'Suro', opera prima del director vasco Mikel Gurrea, podría dar la sorpresa ya que su historia sobre una pareja en crisis que toca temas como la relación del ser humano con la naturaleza o el racismo, ha dejado muy buena impresión.

Entre las internacionales, la mejor recibida ha sido 'Los reyes del mundo', de la colombiana Laura Mora, una "road movie" onírica protagonizada por chicos de la calle de Medellín, que habla de amistad e invita a reflexionar sobre la violencia y la política de restitución de tierras en Colombia.

Igualmente tiene muchas opciones de estar en el palmarés 'Sparta', del austriaco Ulrich Seidl, quien canceló su visita a San Sebastián debido a la polémica suscitada por la publicación de un reportaje que lo acusaba de un trato inadecuado a los menores en el rodaje.

La película es el crudo e incómodo retrato de la lucha interna de un hombre con inclinaciones pedófilas -que no llegan a consumarse en el filme-, narrado con sobriedad y altas dosis de tensión.

Otra ausencia cargada de polémica fue la del protagonista de la película argentina 'Pornomelancolía', el "pornoinfluencer" mexicano Lalo Santos, que declinó viajar a San Sebastián para denunciar las condiciones en que se realizó la película, una "docuficción" basada en su vida.

Por segundo año consecutivo el palmarés de San Sebastián incluirá un premio de interpretación que no hará distinción de género.

Si el año pasado se concedió 'exaequo' a la danesa Flora Ofelia y a Jessica Chastain, este año es muy probable que se repita un nombre femenino ya que la favorita es la británica Florence Pugh por su trabajo en 'The Wonder' de Sebastián Lelio, sin olvidar a la japonesa Masaki Suda, musa de Akira Kurosawa, por 'A hundred flowers'.

Pugh no ha pasado por San Sebastián ya que está inmersa en el rodaje de la segunda entrega de 'Dune' pero la cuota de glamour la han cubierto sobradamente estrellas como Penélope Cruz, Olivia Wilde o Ana de Armas, que ha aterrizado este viernes en la capital donostiarra.

Cruz acudió a presentar el filme sobre desahucios de Juan Diego Botto, 'En los márgenes', y a recoger el Premio Nacional de Cinematografía, cuya dotación anunció que destinaría a apoyar a organizaciones de afectados por los desahucios, a la investigación contra el cáncer y al fondo de asistencia de cineastas.

David Cronenberg recibió su premio Donostia -con felicitación telemática de su actor de cabecera Viggo Mortensen incluida- apelando a la subversión de las artes, mientras que la otra gran homenajeada, la actriz francesa Juliette Binoche, reivindicó el valor del silencio.

Además del cine, el certamen ha abierto los brazos a la literatura, con la presencia de un premio nobel como Kazuo Ishiguro, guionista de la película "Living" del británico Oliver Hermanus, que se ha proyectado en la sección Perlas.

A la música, con documentales sobre Joaquín Sabina ("Sintiéndolo mucho" de Fernando León de Aranoa) y Tequila ("Tequila. Sexo, drogas y rock and roll", de Álvaro Longoria), quienes han asistido a las proyecciones en San Sebastián.

O a la moda, con la presentación del rodaje de la serie "Balenciaga" que preparan los directores vascos Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga con Alberto San Juan como protagonista y cuyo estreno está previsto en 2023 en Disney+.

Desde hace unos años la televisión también hace acto de presencia en este festival, aunque sin entrar en competición y esta vez se han presentado series como 'Apagón' y 'Fácil' de Movistar+ o "La novia gitana" de Atresmedia.

La ceremonia de entrega de premios arrancará el sábado a las 21 horas en el Palacio del Kursaal.

La última palabra sobre el palmarés la tendrá el jurado presidido por el productor argentino Matías Mosteirín -tras la renuncia a última hora de Glenn Close- junto a la directora de casting francesa Antoinette Boulat, la directora danesa Tea Lindeburg, la escritora española Rosa Montero, el cineasta de Lesoto Lemohang Jeremiah Mosese y el islandés Hlynur Pálmason.