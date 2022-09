'Crímenes del futuro': nuevo sexo y otros alimentos

Cuando hace un par de días vi imágenes de David Cronenberg recogiendo un premio en el Festival de San Sebastián, al contemplar su rostro y figura casi beatíficos me pregunté cómo alguien con ese aspecto podía imaginar historias tan escabrosas y personajes tan siniestros. Luego, reparé en sus ojos y creí ver en ellos un reflejo oscuro, maléfico.

David Cronenberg, con una filmografía que en parte da fe de la pasión del cineasta canadiense por tramas retorcidas, escenarios desolados, sin vida ni luz, y seres atormentados, estrena este viernes su último trabajo, ‘Crímenes del pasado’. Aunque en 1970 presentó un mediometraje con un título idéntico y un argumento igualmente distópico, lo que hace ahora es distinto. Porque nos lleva a contemplar una sociedad, sin duda, futura, aunque a lo mejor no tanto, en la que no hay dolor físico, los órganos humanos se regeneran en algunos casos y sus personajes consideran que la cirugía es el nuevo sexo y el plástico, el alimento del futuro.

Dicho así, algún lector interpretará que acabo de hacerle un ‘spoiler’, pero no, porque son muchos y muy diversos los factores que entran en juego en este filme. El director y guionista se acerca aquí a su cine más controvertido, con el que se dio a conocer hace ya unas cuantas décadas, un cine que confieso nunca me ha seducido, aunque lo haya visto casi todo de él. Si tuviera que quedarme con algunos de sus títulos, sin dudarlo votaría por dos de ellos que me fascinaron, ‘Promesas del Este’, que era magistral, y ‘Una historia de violencia’. Y, si me apuran, por ‘Inseparables’ y ‘Un método peligroso’.

'crímenes del futuro' *** Dirección y guión: David Cronenberg. Intérpretes: Viggo Mortensen, Lèa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman. Canadá, 2022. 107 minutos.

‘Crímenes del futuro’ no tiene nada que ver con las citadas. Es el retrato oscuro, inquietante, trágico y demoledor, distópico también, de un futuro que no me gusta, violento, truculento. Un futuro que este peso pesado del cine recrea con contundencia, dejando un regusto amargo y la cabeza llena de oscuridad. Lo disfrutarán sus fans más fieles. Mucho más que yo.