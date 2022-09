Cameo de Lambán en el Teatro Principal

Los actores del programa de la televisión autonómica ‘Oregón TV’ estrenaban este miércoles en el Teatro Principal de Zaragoza su espectáculo ‘40 años no es nada (Autonomía living a celebration)’. Es una obra en la que se entremezclan la música y el humor, y en la que aparecen desde superhéroes a personajes históricos, pasando por cantantes de ayer y de hoy. Y que en el estreno tuvo un cameo muy especial: la aparición del presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, sobre el escenario, en conversación con el actor Rafael Blanca, quien le interpreta tanto en el programa televisivo como en la obra teatral. Lambán elogió a Blanca: "He dicho muchas veces que me gusta más que yo". Y también a los demás actores de ‘Oregón TV’, "particularmente habilitados para el humor, que practican en la escena como nadie". El presidente quiso subrayar también que son "un elenco de actrices y actores de primerísima magnitud, capaces de todos los registros".

En la presentación de la obra, los responsables ya explicaron este martes que reúne a todos los personajes 'oregoneses' de siempre e incluso algunos que ya no se ven en la pequeña pantalla. El objetivo de esta representación es ser "un espectáculo total y una especie de Saturday Night Live en la Ribera del Ebro", señalaba el actor Jorge Asín. Mientras, el también actor Luis Rabanaque destacaba que es algo “único” porque “nunca han estado todos juntos de esta forma”.

El equipo del programa Oregón TV estará hasta el 25 de septiembre en cartel del Teatro Principal de Zaragoza repasando, de esta particular manera, los 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón.

El presidente del Ejecutivo autonómico quiso subrayar ante los actores que estas décadas de autonomía en la Comunidad "nos han sentado de maravilla".