Juliette Binoche: "Como niña que vivió un divorcio, considero importante ser honesta con una misma"

Juliette Binoche (París, 1964) recibió el Premio Donostia en una gala celebrada en el Kursaal. La actriz francesa es también la imagen oficial del Festival y su retrato se encuentra por toda la ciudad. Además, participa en dos películas que se proyectan en esta edición del Zinemaldia: 'Fuego', de Claire Denis, que se pudo ver ayer tras la entrega del galardón; y 'Le Lycéen', de Christophe Honoré, que compite hoy en la Sección Oficial.

-¿Qué se siente ante tanta presencia en el Festival?

-Hace falta mucha humildad para sobrellevar todo el protagonismo que me da el Festival. No quiero que se me suba a la cabeza. Ahora estoy en medio de un rodaje de una serie y debo mantenerme muy centrada. Este premio y todos los carteles con mi cara los tomo como un regalo. Una actriz debe aprender a no tomarse este tipo de cosas demasiado en serio, a no tomarte las cosas de forma muy personal ni muy en serio porque la vida siempre te pone los pies en el suelo. Reconozco todo el amor que supone este premio y me hace mucha ilusión porque quiero mucho a este Festival, así que estoy muy orgullosa.

-¿Qué personajes y qué directores le han ayudado en su carrera hasta recibir el Premio Donostia?

-Ufff. 'Yo te saludo María' sería uno porque me puse a las órdenes de Jean-Luc Godard, una figura de la Nouvelle Vague. También André Téchiné porque me ofreció mi primera oportunidad. Después Leo Carax, con las dos películas que hicimos juntos, una de ellas 'Los amantes del Pont Neuf'. Con 'Tres colores: Azul', disfruté mucho, resultó fácil de hacer y tuvo mucha repercusión internacional. Por supuesto, 'El paciente inglés', donde conocí a Anthony Minghella. Luego están Kiarostami y muchos más. No me olvido de 'Chocolat' porque fue una película que entró en todas las habitaciones de los niños, llegué a otro tipo de público.

-En 2012 participó en 'Cosmopolis', de David Cronenberg, director que también va a recibir el Premio Donostia. ¿Qué recuerdos tiene de ese encuentro?

-Fueron solo tres días de rodaje. Me gustó porque era muy libre, muchas veces nos dejaba decidir hasta dónde nos colocábamos. A él le gustó como actuaba yo, así que todo fue genial. Recuerdo que nos daba instrucciones desde un camión a través de un megáfono, cosa que no había visto nunca. Resultaba extraño oír una voz que no se sabía muy bien de dónde venía.

-¿Además del tema profesional, hay algún aspecto que le lleve a elegir los papeles?

-Por lo general debo creer en el guion, me tiene que llegar y despertarme un interés por buscar un mundo nuevo. A veces son las ganas de correr riesgos, pero siempre tengo presente la mirada del director y cómo escucha.

Deseo frente a tranquilidad

-En Francia, a las actrices más relevantes se les conoce como la Deneuve, la Ardant o la Huppert. ¿Ha llegado usted al status de ser la Binoche?

-Eso es algo que yo no puedo responder.

-Su personaje en la película 'Fuego', dirigida por Claire Denis, tiene una gran fuerza y apuesta por el deseo frente a la tranquilidad de una vida en pareja. ¿Se puede decir que representa la experiencia de muchas mujeres de su generación para las que la fidelidad es un mandato, mientras que para los hombres es una opción?

-Yo tuve como modelo a mi madre. No era feliz en su matrimonio con mi padre y decidió buscar la felicidad. Como niña que vivió un divorcio, considero importante ser honesta con una misma. Generalmente nunca hay una buena solución cuando lo que se está buscando es la perfección, una vida ideal. Son cosas que me dan cierto miedo porque al final de tu vida te puedes preguntar si elegiste la opción buena para ti. La vida cambia, hay dificultades y compromisos. El deseo está ahí. Lo que diría es que no hay que esconderse en un frigorífico para mantener una vida perfecta.

-Es la tercera vez que trabaja con Claire Denis. ¿Qué es lo que encuentra en ella para mantener esta relación?

-Este papel no ha sido fácil de realizar, pero es muy bello y eso que ha cambiado bastante desde el primer guion que leí y que me indujo a trabajar. La relación artística que mantenemos Claire y yo es para buscar la belleza. Siempre hay confianza, aunque el rodaje haya resultado difícil.

-En la película, a diferencia de gran parte de las rodadas en los dos últimos años, los personajes llevan mascarilla. ¿Prefiere reflejar la realidad o hacer ver que no ha pasado nada?

-Estoy completamente de acuerdo con la decisión de mostrar las mascarillas porque es la realidad que hemos vivido. En el futuro, cuando volvamos a ver la película nos daremos cuenta de lo que hemos vivido, si es que entre tanto no hemos sufrido otras pandemias.