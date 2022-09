'Cerdita', la película que da la vuelta al 'bullying' llega a San Sebastián: "La adolescencia es una historia de terror"

La sección Zinemaldia del Festival de Cine de San Sebastián acoge el estreno de 'Cerdita', película de Carlota Pereda que tuvo su puesta de largo mundial en el Festival de Sundance a principios de año y que aborda la problemática del 'bullying' entre adolescentes, con un cambio de roles entre sus protagonistas.

"La adolescencia es una época vital en la que estás definiéndote como persona y encima con las hormonas revolucionadas. Es un viaje para todos, igual más sencillo para unos que para otros, pero es el punto de partida de mi historia: la adolescencia como una historia de terror", ha señalado en una entrevista la cineasta.

El debut de Pereda en el largometraje tiene "un recorrido de locura", tal y como ha explicado, puesto que comenzó con un cortometraje que "ni siquiera fue seleccionado en el Festival de Medina, que es donde empiezan todos los cortos en España". "Primero me asusté, pero luego nos dimos cuenta de que el envío había llegado a 'spam'", comenta con humor.

Luego, llegarían los premios y una recepción muy amplia de diversos festivales, que terminaron por llevar a la autora a desarrollar la película. "Al principio, le dije al productor que no le iba a gustar a nadie, porque es muy personal. Pero hay algo que enamora y es la idea de hacer un 'thriller' sobre una persona que no hace algo y sobre la sumisión", ha añadido.

El 'bullying' en propia experiencia

Pereda ha explicado que esta cinta tiene bastante de autobiográfico en relación a cuando la película habla del acoso hacia su protagonista, Sara, interpretada por Laura Galán. "De adolescente cambié mucho de colegio y soy una mujer bisexual que viví una represión absoluta de mi sexualidad para que no me hicieran 'bullying'", ha contado.

"Aún así, me lo hicieron en muchos colegios porque hay ciertas personas que huelen la diferencia. En todos los lugares existe el bullying, es una cuestión estructural y reírse de la apariencia de otra persona parece que es normal: incluso tenemos programas de televisión que se basan en criticar lo que hace la gente", ha lamentado.

'Cerdita', rodada en una localidad de Cáceres, Villanueva de la Vera -"espero que me dejen volver allí", comenta con humor-, habla de "una violencia estructural" que existe en España y que "no va a acabar hasta que no haya un despertar". La película española se estrena en salas el próximo 14 de octubre.

"El año pasado hubo un 43% más de denuncias en España por esto y eso es lo visible, que luego está todo lo que no se ve. Tenemos un problema social de normalizar la violencia y es una locura lo de las redes sociales, que han hecho que el bullying esté en todos los sitios: solo hay que ver el último vídeo que ha salido con un niño en el colegio en su cumpleaños", ha alertado.

Nueva película, 'la ermita'

'Cerdita' no es solo un 'thriller' de terror, sino que también tiene mucho de "costumbrismo" -"me gusta mucho el cine coreano, cómo haciendo una cosa muy real y local consiguen hacerlo universal", ha apuntado- y es una película alejada de la corrección política. "Si no haces una película de manera suicida, no deberías hacerla: no hay que pensar en eso", ha resaltado.

Con referentes en el cine patrio de terror como Álex de la Iglesia o Balagueró y con "admiración" para la nueva generación de directoras como Carla Simón o Pilar Palomero, Pereda reconoce que ya cuenta con financiación para su próxima película. "Es para Filmax, también será de terror y, aunque es un encargo, toca un tema muy personal. Se llama 'La ermita', ha concluido.