Miguel Ríos trae de nuevo su rock inmortal a Zaragoza

Miguel Ríos (Granada, 1944), un roquero eterno que ha dejado maravillosos recuerdos de sus conciertos en Zaragoza, regresa a la ciudad con el concierto ‘Un largo tiempo’, que es el título de la gira con la que vuelve a los escenarios con su nueva banda The Black Betty Trío. La cita es el viernes 16, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, a las 21,00.

Si hay un cantante que abrazó el rock, aunque también cantase baladas como ‘El río’, desde muy pronto en tierras granadinas y que ha hecho de él el núcleo de su vida y de su música es Miguel Ríos. Tras una dulce despedida con la gira ‘Bye Bye Ríos’ y el sorprendente e inesperado ‘Symphonic Ríos’, era en junio de 2020 el músico daba la buena noticia, en plena pandemia mundial, sobre su vuelta a los escenarios. Fue entonces cuando el cantante -que ha actuado con banda y en giras con grandes amigos durante muchos años- se sumergió en una nueva etapa con la nueva banda que lo acompaña y con la que publicó el pasado año ‘El blues de la tercera edad’, el primer tema inédito que había compuesto a lo largo de doce años, y luego ‘La Estirpe de Caín’, toda una crítica que reflexiona sobre la pandemia y los puntos más vulnerables de nuestro sistema.

Miguel Rios siguió al pie del cañón, entre el estudio, la carretera y el escenario, con la vieja pasión del rock, y finalmente el pasado año al inicio del verano publicó el álbum que da título a la gira: ‘Un largo tiempo’ (2021).

Miguel Ríos: “Creo que ahora la gente toca mucho mejor que nosotros y tiene mucha más información. Lo único que les falta es el asombro de cuando escuchamos por primera vez los tres acordes del rock"

A nadie se le escapa qué significa un concierto así de una figura viva y casi legendaria de la música española: toda una noche de rock con las canciones nuevas, siempre comprometidas, pero también sonarán muchas de las antiguas: ‘Bienvenidos’, ‘Santa Lucía’, ‘Blues del autobús’, ‘Vuelvo a Granada’, etc. El pasado febrero Miguel Ríos hacía balance de su carrera en 'Rock FM': “Creo que ahora la gente toca mucho mejor que nosotros y tiene mucha más información. Lo único que les falta es el asombro de cuando escuchamos por primera vez los tres acordes del rock. Era una música que rompía con el canon y te representaba como joven y como ser humano", decía, e iba algo más allá: "Ellos ya no tienen que justificar que no es su cultura, ya son parte de la generación que crece y se desarrolla planetariamente. Son gente hace música con esta intuición que sabe que ya no es el tiempo de esta música. Deja de ser un hecho industrial y pasa a ser espiritual”.

En su caso hay energía, amor y espiritualidad. Y su concierto de Zaragoza es una oportunidad de volver a mostrarlo.