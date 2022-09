La música de Kiwanuka, por fin, en Zaragoza

El músico británico Michael Kiwanuka presentará su tercer álbum “Kiwanuka' en el concierto que ofrecerá este sábado en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, y que llega a la capital aragonesa después de un aplazamiento, a causa de la pandemia, y de un cambio de escenario.

Con su voz de cantante de soul y su música de acentos blues-folk, el cantautor londinense Michael Kiwanuka ha sido comparado con Curtis Mayfield, Terry Callier y Van Morrison. Hijo de padres ugandeses, Kiwanuka realizó su debut discográfico en 2011 con los epés 'Tell me a tale' y 'I’m getting ready', y fue escogido por la crítica británica como el tercer mejor artista emergente después de Emeli Sandé y Maverick Sabre.

Al año siguiente resultó ganador de la prestigiosa encuesta BBC Sound of 2012, siguiendo los pasos de Jessie J, Florence + the Machine y Ellie Goulding. Poco después Kiwanuka lanzó su primer álbum, titulado 'Home again'. Su segundo trabajo, el más experimental, 'Love & hate', fue producido en parte por Danger Mouse y editado en 2016.

El concierto que ofrecerá este sábado en la Multiusos tienen un precio de 34,20 euros.