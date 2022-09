'Viaje al paraíso': tan intrascendente como previsible

Una película cuyo reparto encabezan George Clooney y Julia Roberts siempre resulta apetecible, es recuperar el espectáculo con mayúsculas… Siempre y cuando, claro, quien los reúna y vaya a dirigir y escribir el guión tenga algo más que buen ojo al contratar a sus actores. Visto lo visto en ‘Viaje al paraíso’, es evidente que el realizador y coguionista Ol Parker ha creído que con dos estrellas como Roberts y Clooney ya estaba todo hecho. Pero, no.

Autor de cuatro largometrajes en diecisiete años, Ol Parker, que firmó ‘Mamma Mia: ‘Una y otra vez’, parece tener más en cuenta este musical que la película que tiene entre manos, porque, aunque ahora no hay música, sí vuelve a recrear ese espíritu idílico que transmiten los paraísos naturales y mantiene un estilo similar: todo es bello y hermoso, los actores son de lujo, los personajes tienen problemillas pero ¿alguien duda de que podrán solucionarlos?

'Viaje al paraíso' ** Director: Ol Parker. Guión: Daniel Pipski y Ol Parker. Intérpretes: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier. Estados Unidos, 2022, 104 minutos.

Hacía tiempo que no veía una película con un arranque tan pobre y decepcionante, con escenas muy simples y una aproximación inicial a los protagonistas muy poco sorprendente. La historia de esa pareja que se divorció hace más de dos décadas, que se lleva fatal, pero que ha de reunirse para asistir a la boda de su hija en Bali, a la que ellos se oponen, se desarrolla de manera intrascendente y, más peligroso aún, con escaso brío, siendo todo absolutamente previsible. No hace falta haber visto muchas comedias, románticas o no, para anticiparse e intuir lo que va a suceder. El ritmo narrativo no acompaña, el guión flojea en secuencias que podrían haber sido mucho más intensas y con escenas de las que era lógico esperar una mayor contundencia en su realización.

Me apetecía ver ‘Viaje al paraíso’, tenía ganas de entretenerme con una buena comedia, pero si no fuera por los maravillosos paisajes que el filme ofrece y por la presencia de Julia Roberts y George Clooney, difícilmente la hubiera soportado.