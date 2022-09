David Angulo y Marisol Aznar cuentan y cantan la vida en clave de humor

David Angulo y Marisol Aznar son ellos y muchos otros. Son actores, cantantes, compositores, letristas y están abonados al ‘show’ con humor y desparpajo. Marisol, además, es una actriz inmensa de vis cómica, guionista y escribe canciones. Y no solo eso: puede se Marinieves, la Marirramona o la madre que aspira a saberlo todo. Y David es el maestro de las versiones con humor, a la aragonesa, con un poco de surrealismo baturro. Lleva dos discos personales a sus espaldas.

Los dos, a dúo, inauguraron ayer una nueva campaña de ‘Los Domingos del Quiosco’, que organiza HERALDO en colaboración con FCC y el Ayuntamiento de Zaragoza en el Parque José Antonio Labordeta. La ira del sol solo hallaba un poco de alivio con algunos volados de aire y con los ritmos frescos y, ante todo, con el humor. La gente había ido a pasárselo en grande: ocupó las sillas, el entorno circular del cerrado del quiosco y más de un centenar de personas se quedó fuera. Todos aplaudían, todos sonrían y todos pidieron vises.

David y Marisol quieren ser cronistas cómicos de lo que pasa. Y lo abordan casi todo en sus letras: la salud y la pandemia, las complicadas relaciones familiares, el placer de comer, algunas denuncias, la televisión, etc. Empezaron con Andrea Bocelli y Marta Sánchez, y ya pusieron a la gente en canción: trataron la relación de pareja y el problema de si uno cena y otro no, ¿qué pasa en el amor? Desde el más allá, anunció Marisol, llegaba Nino Bravo para hablar de la salud y la atenciones a las madres, que reclaman a una médica. Y así, uno tras otro, iba cayendo los temas: Antonio Machín (su versión se convirtió en un cuento sobre los abuelos a los que les dejan siempre a los nietos, y su baño y su cena). Luego sonaron temas de Luz Casal, Renato Carosone, Raphael o “la filósofa del sur” y las sevillanas María del Monte, con su ‘Sálvame’. Quizá el mejor momento, y el concierto no tuvo caídas, fue cuando cantaron ‘Dame torreznos’, una exaltación de los buenos alimentos y del placer de comer siguiendo un famoso tema de Los Chunguitos.

Y en medio de las canciones, presentadas siempre con gracia y con apuntes de contexto, también hubo un poco de teatro: subió la señora a la que le habla San Valero (le avisa hasta de un buen aparcamiento o de cuando se asan bien las costillas). La señora le dijo una vez por qué no les daba un escarmiento a Putin, Bolsonaro o Trump, y San Valero le recordó que él solo podía hacer el bien. El 'sketch' sobre esa madre que parece hablar por los codos como si le hubieran grabado un disco dentro fue muy divertido.

Niños, adultos, veteranos y demás lo pasaron pipa. El espíritu de Oregón Televisión dejó el pabellón muy alto. Mucha gente, a la 13.10, cuando se acercaba el fin, anunció con sus aplausos que estaba dispuesta a seguir. Y cayeron algunos otro temas...