La sinagoga del aragonés Orensanz se llena de diseño en la New York Fashion Week

Septiembre ha entrado con buen pie en Nueva York, debido principalmente a dos actividades, el vibrante US Open de tenis, que coronará a un campeón debutante en torneos del Grand Slam, y la New York Fashion Week (NYFW), con espectáculos y pases en varios puntos de la ciudad. El propio alcalde Eric Adams se encargó de dar la bienvenida a la fiesta de la moda en un acto al que no faltaron la editora Anna Wintour o la modelo Emily Ratajkowski.

En la primera cita, que se desarrolla desde finales de agosto en Flushing Meadows (Queens) falta muy poco para saber si el noruego Christian Ruud podrá vengar la derrota sufrida en la ronda final de Roland Garros ante Rafa Nadal hace apenas tres meses; para ello tendrá que doblegar a Carlos Alcaraz, el fenómeno adolescente que quiere sumarse a la pléyade de tenistas españoles con al menos un grande en sus alforjas; a sus 19 años. sería el más joven desde el propio Rafa en 2005.

La segunda cita tiene como templo de privilegio la sinagoga del escultor Ángel Orensanz en el SoHo. El mágico edificio de la calle Norfolk congregó este jueves a los participantes en la jornada inaugural de Art Hearts, uno de los platos fuertes de la NYFW. El artista oscense puso un año más su singular edificación al servicio de la moda, participando además activamente en el seguimiento de los desfiles. Entre el público presente en la isleta del ‘catwalk’ se dejó ver la coreógrafa y cantante Paul Abdul. Los diseños de la dominicana Giannina Azar y la irlandesa Keziah (quien convierte en alta costura ropa sostenible confeccionada con desechos de atelier) fueron lo más llamativo de esa primera noche.

El viernes, la sinagoga mantuvo una apretada agenda con siete desfiles, siendo los cuatro últimos los más destacados: impresionante Leocé Luxury Couture, magníficol ‘pool’ de nuevos diseñadores de la India, inmensa la mexicana Teté Rosado con sus elegantes propuestas para novias y arrebatadores los diseños de Paris Rodriguez. Colombiana afincada en Nueva York y diseñadora de cabecera para estrellas del espectáculo como Becky G o Paty Cantú, Rodríguez se la jugó al llevar a la pasarela a un grupo de empresarias, obviando en esta ocasión a las modelos profesionales. Su trabajo coronó la jornada y se llevó por ello una ovación cerrada del público.

Rodríguez, por cierto, lanza la semana próxima un nuevo proyecto: ‘Emprende Hoy’ es una guía para latinos en la tarea de obtener capital para comenzar sus negocios y generar sinergias con otros emprendedores. La colombiana, como la propia NYFW, trasciende la moda para instalarse en una actividad preeminente dentro del esquema socioeconómico de la Gran Manzana.

Este fin de semana hay más actividad en la Angel Orensanz Foundation con cinco desfiles marcados en rojo en el calendario; las nuevas colecciones de Alexis Monsanto, Jesús de las Garsa, Custo Barcelona (el español mantiene un gran cartel en Nueva York), Anthony Rubio (que ha anunciado la presencia de perros en su desfile) y Ricardo Seco.

Orensanz, expectante

El escultor de Larués ha pasado un verano muy activo en cuanto a creatividad respecta; ha trabajado en nuevo material durante una estancia en su casa parisina, con breves visitas a Málaga (donde recibió un premio en la Fundación Picasso) y Zaragoza. De vuelta en Nueva York para la Fashion Week, Orensanz asiste entusiasta estos días a la incesante actividad en su sinagoga. “Es un lugar que gusta para este tipo de actividades. También se recibe a grandes marcas en lanzamientos de productos o convenciones, al mundo del cine con rodajes y pruebas de actores, los videoclips… la verdad es que no se para en todo el año”.

El próximo miércoles, Orensanz aguarda a invitados muy especiales en una velada de la que no quiere dar aún muchos detalles, pero que supondrá para él un reconocimiento directo muy especial. Entre los invitados se espera, por cierto, al actual alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, quien agotará en Nueva York un apretado programa de actos entre el 13 y 16 de este mes de septiembre, y con el que conmemora el cuadragésimo aniversario del hermanamiento entre la capital de España y la Gran Manzana.