Huescómic homenajea a Eugenio Monesma como 'héroe' de los oficios perdidos al estilo de Indiana Jones

Al más puro estilo Indiana Jones. Así ha imaginado el dibujante Carlos Melgares a Eugenio Monesma haciendo un paralelismo con el icónico cartel de la película 'En busca del arca perdida'. En su caso, lo ha ilustrado con el sombrero y el chaleco, dos de sus prendas fetiche, además de la cámara de televisión al hombro como un 'héroe' de los usos y costumbres de España y muy especialmente de Aragón. Como él, una treintena de dibujantes aragoneses han participado en esta exposición de homenaje al realizador oscense que puede verse en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca, convirtiendo en viñetas algunos de los más de 1.000 documentales de oficios perdidos que ha grabado en sus 40 años de carrera. También se ha inaugurado la muestra ‘Homenaje a Jan’, dedicada al creador de Superlópez y cedida por el Salón del Cómic de Zaragoza.

Ambas son dos de los principales atractivos de Huescómic, que celebra este sábado en la capital oscense su décima edición. Durante toda la jornada habrá en el exterior del Centro Cultural Manuel Benito Moliner un total de 16 expositores de editoriales, librerías y fanzines con la presencia de autores muy jóvenes, de hasta 17 años, y otros más veteranos. Entre ellos, Chema Cebolla, que firmará el cómic conmemorativo de esta edición, una reinvención de la leyenda de la Campana de Huesca en clave de manga.

Eugenio Monesma ha confesado que no ha parado de reírse al ver cada una de las ilustraciones "porque me recuerdan a las películas y lo más sorprendente es que cada una es de un estilo diferente". En su vida no ha sido mucho de leer cómics, salvo cuando de niño iba a los Salesianos a cambiar tebeos o alguna pequeña incursión como 'Paracuellos' de Carlos Jiménez, "pero igual me aficiono y todo", ha afirmado.

Además, ha felicitado al autor de la ilustración que encabeza la exposición 'Monesma: en busca de los oficios perdidos'. "Está genial. Y he de decir que tengo una foto con 18 años, cuando Indiana Jones no existía, cargando la burra en Ibirque con las mochilas para ir hasta Lourdes y ya llevo chaleco, sombrero y un machete a la cintura. Así que no me he copiado de él", ha recordado entre risas también.

Su canal de Youtube supera los 170 millones de visualizaciones

El realizador sigue trabajando y de hecho el lunes viaja a Elche para grabar el programa de 'Fogones tradicionales' y su siguiente parada será la Alcarria. Además, acaba de terminar un documental sobre contrabando y evasión en el Pirineo navarro. Cada día registra unas 200.000 visualizaciones de su canal de Youtube, que supera ya los 170 millones. "Yo me quedo sorprendido por los comentarios de la gente joven porque están descubriendo un mundo que les es muy próximo y a la vez muy lejano ya que sus padres y sus abuelos lo han vivido, pero ellos ya no lo han conocido", destaca. Y de momento no piensa para nada en la jubilación: "Tengo 70 años pero sigo activo porque si no, me oxido".

Óscar Senar, comisario de la exposición y responsable de la organización de Huescómic, ha agradecido la colaboración desinteresada de los autores "porque hacéis un trabajo extraordinario todos los años". Además, ha elogiado la trayectoria de Eugenio Monesma "como gran representante de la cultura altoaragonesa y de toda España" y ha destacado que los homenajes que ha recibido este año, como el Simón de Oro, "te llegan por la veteranía, pero debería ser por la vigencia porque sigues al pie del cañón con muchos proyectos y estás triunfando en su canal de Youtube". Además, se ha congratulado de poder celebrar los 10 años de Huescómic "porque cada año viene más gente y funciona mejor".

Mientras, el concejal de Cultura, Ramón Lasaosa, también ha agradecido el trabajo de todos los autores y ha valorado el incansable trabajo de Eugenio Monesma "al que se dedica esta exposición que es una recopilación de esos oficios perdidos vistos de una manera muy distinta a cómo él la imaginó seguramente". Y ha querido "sacar pecho" desde el Ayuntamiento "porque ahora que estamos viendo la salida de este túnel de la pandemia, hemos logrado mantener estos años citas culturales importantes, entre ellas Huescómic, donde podemos disfrutar de un arte que es mucho más que el tebeo que teníamos algunos en las manos de pequeños ya que ahora ha llegado a unos niveles impresionantes".

"Por un lado se publica mucho, pero por otro sigue existiendo el problema para los autores y editores de poder vivir de esto"

La jornada reúne en Huesca a primeros espadas del tebeo a nivel nacional como Javier Olivares, Premio Nacional del Cómic de 2015 junto a Santiago García por ‘Las Meninas’. Actualmente trabaja en una novela gráfica junto a Jorge Carrión y también realiza ilustraciones, como un libro de Stephen King, "para que te dé para vivir", afirma. Reconoce ser un dibujante de papel y cree que durante un tiempo los formatos clásicos convivirá con los nuevos digitales. Sobre la salud del cómic en España, considera que "por un lado se publica mucho, pero por otro sigue existiendo el problema para los autores y editores de poder vivir de esto".

También ha viajado a Huesca Miriam Bonastre, creadora de ‘Hooky’ y que cuenta con más de 98 millones de visitas en la plataforma digital Webtoon, nacida en Corea del Sur pero con sede en Estados Unidos, que ofrece contenidos para smartphone. Además, ha publicado ya en papel dos de los tres tomos de ese trabajo digital. "Los webcomic y los webtoon están muy en auge porque la generación Z están muy enganchada a los móviles y esta plataforma es una respuesta a ello ya que es una manera muy accesible para que los jóvenes, muchos de los cuales empezaron a aficionarse durante la pandemia, puedan leer cómics de forma gratuita", explica.

Junto a ellos, también destaca la presencia de Mariano Pardo, autor de una de las revelaciones del año, ‘Becky Riot’. Los tres autores tendrán encuentros con el público en el auditorio del Centro Cultural Manuel Benito Moliner.