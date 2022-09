Carlos Latre agradece su "idilio" con Zaragoza tras poner en pie al Auditorio

El humorista Carlos Latre se metió al público del Auditorio de Zaragoza en el bolsillo en su primera actuación One Man Show, este viernes. Al menos así se deduce del vídeo que el propio castellonense ha mostrado en sus redes para agradecer su "idilio" con sus seguidores en la capital aragonesa.

"Gracias Zaragoza por este idilio que dura ya tantos años. Muchísimo cariño, agradecimiento y risas juntos. Gracias por vuestra acogida. ¡¡¡Hoy volvemos a llenar el

@AuditorioZGZ!!! ¡¡GRACIASSS!! ", han sido sus palabras, acompañadas de un vídeo en el que se ve cómo los presentes en la sala Mozart le ovacionan en pie.

Este sábado es la segunda sesión de la obra teatral en la que Latre da vida a más de 100 personajes con sus imitaciones en las que no faltan las risas, la música y la diversión.

En una entrevista concedida a Heraldo esta semana, el humorista confesaba que hay algunos personajes que se le resisten para imitarlos: "Siempre digo que la lista de los que no imito es más grande que la de los que hago. Ahora, el gran objetivo es Feijóo. También estoy buscando nuevos personajes entre los reguetoneros y los ‘influencers’. El humor y la imitación te obligan a estar siempre muy pendiente de la actualidad". En total, asegura que son más de 600 los personajes a los que es capaza de imitar.

Respecto a si los famosos se enfadan por sus imitaciones, asegura que no. "Creo que es una consecuencia de ver que no hay ninguna maldad, que tú preparas una imitación e intentas emular lo que hace el personaje real. Luego he tenido la gran suerte de conocer a muchos de ellos y tengo muy buen rollo con todos".