Un documental sobre la crisis de los opiáceos en EE. UU., León de Oro en Venecia

"All the Beauty and the Bloodshed", de Laura Poitras, sobre la crisis de opiáceos, un creciente problema en EE. UU., agravado por la falta de atención médica primaria, ha sido la película ganadora de la 79 edición del Festival de Venecia.

La que partía como una de las grandes favorita, 'No bears', del represaliado cineasta iraní Jafar Panahi, ha obtenido finalmente el Premio Especial del Jurado.

Como ganadores de la Copa Volpi a mejores actores han sido elegidos Colin Farrell, por 'The Banshees of Inisherin', y Cate Blanchett por su papel de directora de orquesta en 'Tàr'.

El León de Plata que reconoce al mejor director se ha quedado en casa, en manos de Luca Guadagnino, por su 'Bones and All'. El filme ha obtenido también el premio al talento emergente personificado en la joven actriz Taylor Russell.

Otro León de Plata, el del Gran Premio del Jurado, ha sido para Alice Diop, por 'Sant Omer', que es su ópera prima.

El jurado de esta edición está compuesto por la actriz Julianne Mooore, el director español Rodrigo Sorogoyen, por el argentino Mariano Cohn, por el italiano Leonardo Di Costanzo, por la francesa Audrey Diwan, ganadora del último León de Oro, por la actriz iraní Leila Hatami y por el Premio Nobel de Literatura japonés de 2017 Kazuo Ishiguro.

