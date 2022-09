Ixo Rai! calentará las fiestas del Pilar con su adiós ¿definitivo?

No habrá nuevas canciones de Ixo Rai! El paso natural tras la reunificación de este año era ponerse a componer y entrar en un estudio de grabación, pero no se dará por la complejidad de “compatibilizar” las vidas personales y profesionales de los músicos que siguen en el grupo, 11 tras la muerte por cáncer de su percusionista Juanito Ferrández un mes después de participar en el primer concierto de esta gira de regreso.

Ixo Rai! ha comunicado hoy que se separa y que esta vez es para siempre. Aunque los cuatro integrantes de la banda que han comparecido para el anuncio -José Juan Lanuza ‘Jota’, Miguel Isac, Alfonso Urben y Eugenio Gracia- lo han dicho con la boca pequeña, sin cerrar todas las puertas.

La resurrección de este año comenzó el 23 de abril en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe, y ha pasado por Villanueva de Gállego, Benasque, Huesca, Ejea…, seguida por miles de personas. Queda un concierto más, en Alcañiz, este domingo próximo, antes del nuevo adiós, que será con otra actuación en la capital aragonesa, el 7 de octubre en la sala Multiusos del Auditorio, allí donde también se separó hace 20 años.

El espectáculo de cierre tendrá a los Artistas del Gremio como teloneros y luego también acompañando a los protagonistas en su concierto, junto a otros invitados como Amaral, la Ronda de Boltaña, María José Hernández y Joaquín Pardinilla, Santiago del Campo, el jotero José Luis Urbén y el actor Jorge Asín.

Va a ser una larga fiesta (solo Ixo Rai! está haciendo conciertos que se acercan a las tres horas) y un prólogo de las del Pilar, a unas horas de que tenga lugar el pregón. Las emociones, otra vez, están garantizada arriba y abajo del escenario. “Volvimos después de 20 años por el azar, por un montón de circunstancias, por habernos encontrado en las presentaciones del libro de Alfonso sobre el grupo, por Juanito, que estaba ya enfermo… Y la vuelta se ha prolongado por la respuesta de la gente”, ha resumido Jota, el cantante, lo ocurrido en los últimos meses.

“Tantas veces hemos dicho esto de que lo dejamos que me da un poco de vergüenza decirlo ahora taxativamente. No sentimos con fuerzas y con ganas, pero vemos que ya no es el momento vital de continuar. Compatibilizar las 11 realidades que forman el grupo es muy complejo y el del 7 de octubre será el último concierto. Actuamos fuera del programa de las fiestas porque no pudo llegarse a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero, bueno, vamos a calentar motores para ellas. La idea es hacer una noche fantástica, inolvidable”, añadió. “Aunque si dentro de dos o tres años surge otro concierto, no nos lo echéis en cara”, bromeó.