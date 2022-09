Ana Corellano, mezzosoprano: “Dicen que en vez de sangre tengo fuego en las venas, no paro”

Es usted mezzosoprano, docente vocal e investigadora. ¿Dónde nace esa vocación múltiple vertebrada en la música?

En oír cantar a mi madre desde que nací, de estar en el Coro Infantil de Borja desde los ocho años y escuchar de niña al maestro Llorens, director del conservatorio de Barcelona, diciéndome que perseverase, porque sería una solista de gran altura. Desde entonces he cantado siempre, para mí es una necesidad, además de un placer.

Acaba de llegar de tierras italianas: lleva dos años seguidos de gira transalpina con Durme.

Sí, este año nos hemos ido hasta la punta de la bota; también hemos pasado por los Apeninos, y cerca de Roma. El año pasado empezamos en Bari, y fuimos subiendo hasta Pordenone, encima de Venecia. Ha sido bonito, hemos vendido discos… hemos estado en Francia, iremos pronto a Polonia y el año que viene, a Islandia.

¿Qué es 'lejaim' y de dónde viene la música de Durme?

Quiere decir 'por la vida' en hebreo, una palabra tan hermosa que propuse al grupo que el disco se llamase así. Lo ha grabado Carlos Estella, con armonizaciones de Enrique Lleida, nuestro pianista. Desde hace siete años trabajamos con melodías del siglo XV, música sefardí mantenida por transmisión oral por todo el mundo, desde Israel a los Balcanes, Marruecos, Argentina o España. La mayoría de las canciones son en ladino, el hebreo antiguo español.

Borja, Zaragoza, Madrid, Bilbao y Graus. Toda una trayectoria.

Llegué a Bilbao para estudiar con Marcella Reale. Me quedé en el Conservatorio e hice el grado superior allá. Imparto clases y cursos en la Escuela Municipal de Música de Graus desde el año 2003, y es la mejor decisión que he tomado.

"El canto debe ser humilde y egoísta a la vez, debes trabajar en ti mismo para llegar a los demás"

¿Puede definirse su desembarco grausino como 'Flechazo entre borjana y la tierra ribagorzana'?

Llegué y me di cuenta de que todo me encajaba. Aquí he podido sentir el canto de manera sencilla y directa. Con los alumnos montamos un poco de todo: óperas, zarzuelas, musicales… hicimos 'Mamma Mia' junto a las escuelas de danza de Aínsa, Barbastro y Graus, por ejemplo, y también nos atrevimos con 'Carmina Burana'.

¿Alguien para presumir entre el alumnado?

Ya lo creo. Hugo Bolívar, por ejemplo, uno de los mejores contratenores de España, o Alba Mur, soprano y muy versátil en su expresión, que acaba de grabar un disco enteramente en aragonés.

Tiene usted una vitalidad envidiable. ¿Algún secreto, pócima, mantra?

Dicen que en vez de sangre tengo fuego en las venas, no paro. La música me ha dado felicidad, y además he podido compaginarla con la maternidad. Trato de ayudar a otros desde la raíz de mi propia experiencia, con el ánimo de seguir cantando, indagando... me he especializado en cuidado de la voz con la foniatra Cori Casanova, que trabaja en la Esmuc. Fui su paciente y ahora le hago de ayudante en pre y posoperatorios de cantantes.

Hay una solución para cada problema, pero algunas son polifuncionales, cual navajas suizas.

Cuando estaba terminando de estudiar en Bilbao me encontraron varios tumores, dos de ellos en las cuerdas vocales. Perdí la voz y pasé por operaciones tremendas. Cori Casanova siempre me dice que es un milagro que siga cantando, pero lo conseguí. De algo tan duro ha surgido una enseñanza tremenda. El canto debe ser humilde y egoísta a la vez, debes trabajar en ti mismo para llegar a los demás. Doy un gran valor a la técnica vocal: el estilo al que la apliques no tiene tanta importancia.

Tiene usted un hermano teclista de 'Héroes del Silencio'. ¿Qué opina de su música?

Admiro todo lo bueno que ha hecho Copi en la música; el hecho de que hayamos seguido caminos profesionales diferentes no quita para que no sepa valorar su trabajo. Además, es mi hermano y lo quiero muchísimo.