Ana de Armas se confirma como nueva estrella de Hollywood en Venecia

Ana de Armas llegó este jueves a Venecia confirmada como una de las nuevas estrella de Hollywood, con fans esperándola a su llegada al Lido y otros ya instalados frente a la alfombra roja por la que desfilará antes del pase de gala de "Blonde", la película que presenta en la competición oficial de la Mostra.

Con su pelo moreno recogido en una coleta, poco queda de la gran caracterización que en 'Blonde' la ha permitido transformarse en uno de los grandes iconos de la historia del cine, Marilyn Monroe.

"He hecho esta película para hacer que otros cambien su opinión sobre mí. Esta película ha cambiado mi vida", afirmó la actriz hispano-cubana en la rueda de prensa del filme, acompañada por el director, Andrew Dominik, y algunos de sus compañeros de reparto: Adrien Brody -que da vida a Arthur Miller- y Julianne Nicholson -su madre-.

La actriz, que aseguró estar nerviosa ante el estreno mundial de la película en Venecia, resaltó que hacer este filme le ha enseñado a "tener más empatía y respeto por actores que se encuentran en una situación de tanta presión de los medios y el daño que eso puede causar".

"Nadie está preparado para vivir bajo esa presión y expectativas" y para saber "quién se supone que debes ser cuando la gente proyecta en ti lo que ellos quieren".

En este sentido, opinó que ser latina no es ni debería ser una limitación a la hora de conseguir papeles importantes en Hollywood.

"Quizás he intentado rechazar el estereotipo de latina que había en Hollywood. Yo sigo siendo latina, aunque otra gente piense que no lo soy suficiente. (...) Para mí es algo muy importante mostrar que tu etnicidad no significa una limitación, no significa que no seas capaz de interpretar personajes maravillosos de cualquier lugar", reflexiona la actriz.

Por eso, hacer 'Blonde' le ha enseñado a protegerse mejor y a tratar de evitar ponerse en esa situación. "Marilyn era extremadamente fuerte e intentó hacerlo lo mejor que pudo".

La buena interpretación de la actriz, alabada unánimemente por quienes ya han visto el filme en Venecia, también fue resaltada por Adrien Brody.

"No puedo pensar en otra persona que pudiera hacer lo que Ana ha hecho", afirmó el actor, que recordó que en la primera escena de rodaje con ella "sentía que tenía el privilegio de estar trabajando con Marilyn Monroe".

Una película que se rodó en los escenarios reales en los que se desarrolló la vida de Marilyn. Desde la casa en la que vivía con su madre a la habitación en la que falleció. Además, el rodaje comenzó el 4 de agosto, aniversario de la muerte de la actriz -"algo que no estaba planeado", según el realizador-.

Elementos que hicieron este proyecto muy especial, según Ana de Armas, que aseguró que "había algo en el aire" que le hacía sentir que Marilyn aprobaba esta película.

Un filme que era el más esperado en la 79 edición de la Mostra de Venecia, que se celebra en la isla del Lido, donde las calles están llena de carteles con el rostro de Marilyn/Ana.

Y donde esta noche la actriz será la estrella principal del habitual desfile por la alfombra roja de Venecia, en el Palazzo del Cinema, por donde ya han pasado desde Timotée Chalamet a Harry Styles, Penélope Cruz, Florence Pugh, Hugh Jackman, Cate Blanchett y hasta Hillary Clinton