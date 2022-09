Richard Stern, escalando hacia el recuerdo infinito

No sucede en muchas ocasiones. Pero cuando ocurre, pocas dudas quedan. Novela casi escondida que al abrirla, refulge. Por gran calidad argumental. Por gran oficio del estadounidense Richard Stern. Admirado por Bernard Malamud, John Cheever, Saul Bellow y amigo de Jorge Luis Borges, Samuel Beckett y Ezra Pound, no son malos credenciales para darle nuestro tiempo. Y es entonces cuando se aprecia en los primeros compases la categoría de su prosa. Enraizada en mitad del XX, sin prisa pero sin retórica, como un ‘vaporetto’ en día de labor en Venecia. Porque eso es esta obra, novela de labor con amplia mira.

El argumento, Edward Gunther deja su trabajo como publicista, vende todo y se va con mujer y tres hijos de Chicago a Venecia. El choque lo acusa, pero más la presencia de la poeta Callahan y del famoso escultor Thaddeus Stitch. Apellido que da título a la novela de Stern y que con la calidad que posee desde su última fase vital, ejerce de espejo distorsionado del protagonista, Gunther. El autor consigue meter en la niebla veneciana y en el anímico estado de casi éter a un rectángulo de personajes que no saben lo que buscan pero sí lo que han dejado atrás.

El acierto de Stern reside en mostrarnos el inexorable cambio que experimenta Gunther. Por momentos parece el estado anímico del ‘Stoner’ de John Williams (publicada en España por Baile de Sol); por otros, el proceso solo semiconsciente con el que un alma en pena recorre un sendero que no sabía que pudiese transitar. Y todo desde una manera tan escueta como punzante que hace que el libro adquiera todo el peso del mundo y pueda destruir estados anímicos delebles.

Detalle de la portada de la edición de Siruela. Arch. Heraldo.

Cuando el lector medie la lectura, se encontrará en la mente del protagonista, buscando apoyo en la poeta, intentando coger el rebufo del escultor Stitch y consiguiendo, lo quiera o no, ver cómo se deshilachan los tramados que traía de Chicago. Lo que sucede en la obra, tiene su importancia; lo que sucede en los personajes con lo que acaece en la trama, es lo que hace que esta novela se eleve. Se eleve como una buena muerte en Venecia que trae de recuerdo o una parsimonia falsa como otras obras que han sido ambientadas en la ciudad. Pero no es obra anclada en la geografía, sí en la ambientación de personajes tan formados que su deformación no se sabe si ya solo puede ser innata o necesaria o agradecida para el lector que descubrirá con esta lectura una de esas joyas literarias imprevistas de la lista de novedades de este año.

Hace casi una década que murió Richard Stern (1928-2013), hace casi sesenta que la escribió. No solo no huele a rancia ni a húmeda, sino que refulge como lo que importa en la vida, el proceso vital que se recorre y lo que deja de huella en las personas. Stern muestra con diálogos oclusivos y demoras programadas el ánimo que anida en los personajes de forma que sea el lector el que complete la percepción de una historia que anida en la bruma y en la que el sol es otro acompañante pero no define. La categoría de la prosa brillante, está escondida, se ve entre líneas y respuestas escuetas que se acaban alargando en la mente del que la lea. Como una historia con doble fondo, con triple juego y con infinito aliento.

LA FICHA

‘Stitch’. Richard Stern. Traducción de Laura Salas Rodríguez. Editorial Siruela. Madrid, 2022. 246 páginas.