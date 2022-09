El Teatro Principal inaugura su temporada con el montaje ‘El sueño de la razón’

El montaje ‘El sueño de la razón’, la obra teatral de Antonio Buero Vallejo que en esta nueva versión dirige José Carlos Plaza, abre este viernes (20.00) la temporada del Teatro Principal. Se trata de un proyecto levantado por el productor Celestino Aranda (Producciones Faraute) y los ayuntamientos de Zaragoza, Madrid y Guadalajara que podrá verse hasta el 18 de septiembre.

En el reparto de la obra figuran los actores Antonio Valero, Ana Fernández, Carlos Martínez-Abarca, Chema León, Fernando Sansegundo y Montse Peidro.

El gerente del Patronato Municial de las Artes Escénicas, José María Turmo, presentó ayer este estreno nacional –después girará por todo el país–. en compañía del director José Carlos Plaza; los actores protagonistas, Antonio Valero y Ana Fernández, y el productor Celestino Aranda.

"Un grito contra la intolerancia"

‘El sueño de la razón’, escrita por Antonio Buero Vallejo en 1970, se desarrolla en las últimas semanas de Francisco de Goya en Madrid, en 1823, justo antes de exiliarse en Francia y fijar su residencia definitiva en Burdeos. En ese momento de su vida, el pintor de Fuendetodos, quien vive una relación con Leocadia Zorilla, escapa de sus demonios a través de las ‘Pinturas negras’, plasmadas en las paredes de la Quinta del Sordo, al tiempo que trata de huir de la presión absolutista del rey Fernando VII.

«Es una de las obras más importantes del teatro contemporáneo. Buero Vallejo es un ejemplo de vida, un gran dramaturgo español que supo contar teatralmente lo que es el espíritu de las ‘Pinturas negras’ de Goya. La obra es un grito contra la intolerancia y el poder absoluto, y a favor de la capacidad creativa, el espíritu de libertad, el conocimiento y el discernimiento de saber quién es el ser humano», expresó José Carlos Plaza.

El director apuntó que el montaje ha sido posible gracias a la «labor de un enorme equipo» con el propósito de reivindicar las figuras de Goya y Buero Vallejo.

La actriz Ana Fernández interpreta a Leocadia Zorrilla la compañera de Goya. «Es un genio y vivir con un genio no es fácil. Este papel me ha dado la oportunidad de dar vida a un ser humano que considero hermoso, una mujer vital, consciente, racional, pasional, muy inteligente, alegre y muy comprometida. No es corriente ver un personaje femenino con estas características –dijo­–. Además, es un reto porque se acerca a Goya a través de la lengua de signos».

«Es un papel muy complejo. Era un aragonés recio, con una gran sensibilidad, un adelantado a su tiempo. En su época era lo que hoy llamaríamos un ‘influencer’», concluyó Antonio Valero, el actor que encarna al pintor aragonés.