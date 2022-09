Antonia Garzarán, escritora: "Las ciudades cambian tan rápido que no son las de siempre"

¿Cómo le ha dado, en su madurez, por ponerse a escribir el primer libro?

Siempre me ha gustado escribir, no es la primera vez, aunque sí la primera publicación. Cada Navidad confeccionaba tarjetas para mi familia y amigos en las que incluía pequeños textos de mi vida. Durante el confinamiento pensé en escribir mis memorias para entretenerme y mis hijos me animaron a publicarlas para que también mis amigos conocieran mis recuerdos de Teruel. Una sobrina me puso en contacto con un editor y este nos lo hizo muy fácil.

Y ya va por la tercera edición. ¿Esperaba este éxito de ventas?

No, soy la primera sorprendida. Los primeros ejemplares los repartí entre la familia, pero luego los amigos también querían tenerlo y aquí estoy, contenta del éxito.

¿Le resultó fácil llevar al papel los recuerdos de toda una vida?

Facilísimo. No he inventado nada, me he limitado a contar lo que viví en Teruel para que cualquier persona sepa cómo ha cambiado la ciudad y las cosas.

En su libro, 'El Teruel que yo conocí', describe una ciudad de posguerra, con las carencias que tocó vivir en aquella época. ¿Es su peor remembranza?

En la posguerra yo era muy pequeña, algunas cosas que cuento las sé por haberlas oído a mis padres más que por mis propias vivencias. He procurado dar a los recuerdos tristes un tono amable, que genere una sonrisa.

Cuenta que jugó sobre cascotes de la Guerra Civil.

Sí, pero yo no lo relacionaba con una guerra. Salíamos del colegio, éramos unas niñas, jugábamos sobre montones de escombros, sin pensar que eran fruto de un bombardeo que había hecho desaparecer edificios.

¿Qué ha hecho para llenar las lagunas de la memoria que el tiempo irremediablemente deja?

Siempre he tenido buena memoria y ante una caja con muchas fotografías, estas fueron el guion que seguí. Las ordené y me refrescaron los recuerdos. Aún así muchas cosas han quedado en el tintero.

¿Duele volver la vista atrás?

No me ha dolido, todo lo contrario, he disfrutado haciéndolo.

Utiliza el ordenador, la impresora, el correo electrónico y el Whatsapp. Con usted no hay brecha digital.

Fui maestra, pero tuvimos también un negocio familiar en el que las nuevas tecnologías se impusieron para facilitar la tarea administrativa. Tuvimos que aprender tantos mis hijos como yo todo aquello que venía. Sin embargo, ahora, a pesar de intentar mantenerme al día con todo lo que avanza este mundo, son las personas jóvenes las que me dan un baño de competencia digital.

El urbanismo de Teruel ha cambiado mucho respecto al que usted conoció. ¿Le gusta cómo es ahora la ciudad?

Sí, me gusta. Pero también me gusta recordar cómo era. Ahora las ciudades cambian tan deprisa que no da tiempo a calificar sus calles, sus tiendas, sus rincones como 'el Teruel de toda la vida', pero hay que avanzar con los tiempos.

¿Cree que tiene futuro Teruel?

Opino que sí. La gente ahora se está interesando mucho por Teruel en todos los aspectos, turismo, industria, cultura... La ciudad ha cambiado mucho.

¿Qué le dicen sus hijos y nietos al haberse lanzado a publicar un libro en la octava década de su vida?

La primera que me digo cosas soy yo: ¿pero qué has hecho? ¿cómo se te ha ocurrido?, me pregunto a mí misma. Mis hijos y nietos están muy contentos y me alegro de poder contarles cómo era Teruel cuando yo era niña.

¿Seguirá escribiendo?

Sigo haciéndolo a diario, aunque no sé si estas cosas se pueden publicar. Son crónicas de acontecimientos que ocurren en la ciudad, pero de momento me los cuento a mí misma. El último texto que he escrito es sobre la caída del Torico el pasado mes de junio. ¿Cómo pudo ocurrir en un segundo? Fue tremendo, nos asustó a todos.