El baile de Azcón en el concierto de Taburete

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no se quiso perder el concierto de Taburete ayer en el festival Vive Latino de la Expo. Cerveza en mano, y junto a un grupo de amigos, bailó y cantó las canciones del conjunto madrileño, uno de los más aclamados este viernes a orillas del Ebro. El alcalde no dudó en compartir su experiencia en las redes sociales y colgó un vídeo en el que se le ve disfrutando (y dándolo todo) con ‘Sirenas’, uno de los grandes éxitos de la banda comandada por Willy Bárcenas y Antón Carreño. "Es un grupo que me gusta mucho, así que hoy toca disfrutar", señaló antes de la actuación a Heraldo el alcalde de la capital aragonesa.

👏🏻🔝🤘🎵 Espectacular @taburete89 en el @vivelatino_es. No puede haber mejor excusa que este pedazo de festival para recuperar el recinto de la Expo como localización de grandes conciertos para generar cultura y atraer turismo a la ciudad. pic.twitter.com/D5O9QXJ2eE — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) September 2, 2022

Azcón fue uno de los políticos que se dejaron ver este viernes por el antiguo recinto de Ranillas, que revivió sus mejores años de la Expo para acoger la primera jornada del primer festival Vive Latino en España. Estuvieron también disfrutando de la música compañeros suyos de equipo de Gobierno municipal, como Sara Fernández o Natalia Chueca, así como otros dirigentes del PP, como el caso de Javier Campoy, al que se le vio por el concierto de Coque Malla. También hubo representantes institucionales del Gobierno de Aragón, ya que se dejaron ver por el recinto de la Expo los consejeros Felipe Faci (Educación) y Sira Repollés (Sanidad), así como el director general de Cultura, Víctor Lucea.

Jorge Azcón también acudirá esta noche al Festival Vive Latino, según ha anunciado el Ayuntamiento de Zaragoza, en una jornada en la que pasarán por los escenarios artistas como Iván Ferreiro, Café Tacvba, Amaral, Leiva o Kase.O.