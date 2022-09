Nikki Hill: la pantera negra ataca de nuevo

Ya con motivo de la anterior visita de Nikki Hill a la ciudad, hace tres años, destacábamos de ella su tremendo poderío escénico y su energía interpretativa; en la noche del miércoles, en Rock & Blues Café, esta pantera negra afincada en Memphis volvió a sacar las garras para mostrarse tal cual es: una fémina electrizante y felina, sexy y poderosa (lo prefiero a utilizar el término empoderada, tan en boga), y dotada con el ‘mojo’ -esa cualidad intangible, comparable al duende flamenco- inherente a las diosas afroamericanas de la música.

Nikki Hill *** Músicos Nikki Hill, voz; Laura Chavez y Matt Hill, guitarras; Nick Gaitan, bajo; Marty Dodson, batería. Jueves, 1 de septiembre de 2022. Rock & Blues Café, Zaragoza. Lleno.

Gracias a esas cualidades, Nikki llegó, vio y arrasó; su música es una explosiva amalgama que reúne raíces de soul y rhythm & blues con un sonido netamente rock, dejando lugar para diversas variantes estilísticas que van del rockabilly al swing & roll, del pop de reminiscencias sesenteras y el sonido Motown al country-rock sureño o detalles de reggae. Miss Hill se entrega a la faena en un derroche de rasmia, sudorosa y febril, respaldada por una sólida banda en la que brillan las feroces guitarras de Laura Chavez y Matt Hill, más el bajista Nick Gaitan y un batería -Marty Dodson- más inclinado al primitivismo contundente que a la sutileza rítmica.

Nikki no ha publicado material nuevo desde su última visita, y como también apuntamos entonces, quizá en ese aspecto, el de las canciones, es donde pueden aparecer ciertas limitaciones, pues parece claro que la dama está más dotada para la interpretación que para la composición. Detalles secundarios, posiblemente, cuando uno observa la encendida respuesta del público frente a una Nikki Hill que sobre el escenario es capaz de entrar en combustión espontánea; quizá le falte ese punto –sobre todo creativo- que distingue a las grandes figuras, pero tampoco da la impresión de que a ella le interese alcanzar tal status. De lo que no cabe ninguna duda es de que si te gusta el rock and roll negro y gente como la primera Tina Turner o The Bellrays, esta es tu chica.