Alberto Piedrafita, un creador incombustible e incontenible

Alberto Piedrafita nació en Pamplona en 1959 pero lleva establecido en Zaragoza desde hace cuatro décadas. Acredita un espíritu polifacético admirable ya que es psicólogo, ilustrador, escritor y músico.

En el capítulo musical, ha participado en diferentes grupos en la capital aragonesa (Guayanes, This Is Up, El Capitán Ad Hoc, Oxi y colaboraciones puntuales con otros) y es el creador de la ópera rock ‘Angelus Novus I: primer encuentro’, presentada en la capital aragonesa en 2019, y de la banda sonora del largometraje ‘Angelus Novus II: la transfiguración’, estrenado en 2021.

Una vocación que nació en la adolescencia. "Si echo la vista atrás, llego hasta los 14 años, cuando mi hermano Alfredo, que después tuvo un enorme éxito con Barricada, era el integrante (yo era mayor y por tanto el jefe) de mi primer grupo imaginario. No se trataba de música, se trataba de vivir, de formar parte de aquel espectáculo de pura vida, de ser Slade, T. Rex, de estremecerse soñando con tocar subidos en un remolque en alguna fiesta de algún pueblo del inframundo, de superar el COU con la voz agonizante de Bob Dylan", rememora.

NOTICIAS RELACIONADAS Rosín de Palo, cuando basta con una batería y un contrabajo

Piedrafita rescata las influencias que le marcaron: "Nos criamos en la explosión del rock progresivo, aún recuerdo el olor y el tacto del doble vinilo de Deep Purple, el famoso ‘Made in Japan’. Esa fue mi gran influencia: Deep Purple, Led Zeppelin, Génesis, Pink Floyd, King Crimson... Por lo tanto, a pesar de cualquier otro intento, siempre aparece esa influencia, algo que me arrastra y dirige el pensamiento y la interpretación".

Autor de cuatro novelas –la quinta ya se halla en fase de corrección– y de dos obras de teatro, este artista incombustible se halla en una fase creativa muy particular. "Actualmente intento entender la locura en la que está inmersa la producción artística, en general, con esa idealización extravagante de propuestas cuyo interés no termino de entender, por lo tanto, al menos hasta poder comprenderlo y poder darle la vuelta, trabajo desde el retiro, en un zulo existencial, en la corrección de mi quinta novela, con un tema que intenta dar salida a esta reflexión y trabajando para una exposición de pintura que intentaré mostrar en septiembre".