El pintor francés Yann Leto expondrá en Madrid este septiembre el producto de su residencia artística en Roma

El poliédrico artista francés Yann Leto (Burdeos, 1979) ha pasado 15 años de su vida residiendo en Zaragoza. Este pintor, escultor y músico con la banda No Truck Truckers (también fue hostelero durante bastantes años) llegó a Zaragoza en 2005 y permaneció a orillas del Ebro, literalmente, hasta 2020; cofundador del restaurante y terraza Le Pastis, tuvo su estudio en el recientemente clausurado espacio artístico de la Fábrica de Chocolate, donde también evolucionaban otros artistas alejados de la ortodoxia, desde Sergio Abraín al Indio Juan Moro.

Leto marchó a Madrid hace dos años, y en los últimos seis meses ha estado en Roma, creando sin parar, con un objetivo principal: la muestra individual ‘One of Us’, que se estrenará en Madrid el próximo 3 de septiembre, en la galería Yusto/Giner (Barquillo, 25); el bordelés ya forma parte de su elenco de artistas y, de hecho, se le incluye entre los que aportarán obra al espacio de los madrileños en la próxima Art Busan de Corea del Sur, prevista para diciembre de este año.

El bordelés Yann Leto. Clementine Ortega

Leto está feliz. “En Roma sigo, aunque obviamente estaré en Madrid muy pronto. Tras dos años residiendo en Madrid y habiendo sido padre por segunda vez, mi pareja Clementine Ortega y yo decidimos instalarnos en Roma hace seis meses para trabajar con tranquilidad. Ella es diseñadora de ropa, por cierto. Ha sido una buena decisión. La directora de la Academia de España en Roma, Ángeles Albert, me cedió un espacio de trabajo para preparar esta primera exposición individual en Madrid. Ya conocíamos Roma, afortunadamente, porque el trabajo ha sido intenso, aunque al ritmo apropiado. Para la exposición he preparado una nota de prensa algo fuera de lo común: es una charla con el artista Manolo Campo, en la que hablamos de los cuadros y de muchas otras cosas”.

Apunte histórico y fílmico: la exposición también se inspira en la película ‘Freaks’ de Todd Browning, traducida en España como ‘La parada de los monstruos’; concretamente, el título ‘One of Us’ hace referencia a una cancioncilla del filme, en la que los ‘freaks’ cantaban “Gobble, gobble, we accept her, one of us, one of us”. También alude al tema homónimo de Joan Osborne, uno de los grandes éxitos de masas en 1995: un tema que valoraba la posibilidad de que Dios fuera ‘uno de los nuestros, un haragán como nosotros, un extraño en el bus tratando de llegar a su casa’.

El francés de hondas querencias aragonesas explica que la muestra habla del individuo frente al colectivo. “Me interesaba analizar en las pinturas como se comporta una persona insertada en una masa, mirar a las jerarquías y los cambios experimentados, ya seas actor o espectador, lances estímulos o los recibas. Salen muchos personajes y cada uno tiene un rol, viene a ser un reflejo de la sociedad real; los cuadros son inéditos, de medio y gran formato, y los acompañaré con una instalación, algo que suelo hacer. Habrá neón, cerámicas y una especie de autómata que conversa con las pinturas”.

Leto cree que era momento de dar un paso a un lado en su carrera, pero no tiene problema en recular para observar lo hecho, y lanzar su creatividad en muchas direcciones. “Voy a participar igualmente en una colectiva en Dubai este mes de septiembre, y tengo otra individual en la Arteria de Badajoz a finales de octubre; ahora expone allá Santiago Ibáñez. En esta muestra hago una retrospectiva de obras inspiradas por el deporte, especialmente el boxeo, y he completado la propuesta con cuadros actuales”.

El ‘no se vayan todavía, aún hay más’ de Superratón es aplicable al calendario del artista en los próximos meses. “Tengo otra individual en Londres; será en febrero, en la galería JD M. En abril tendré una residencia en México con Adesivo, y en junio expondré en solitario en la galería Aout de Beirut, en el Líbano. Estuve sin galería durante la pandemia, y tres años sin exposiciones; ahora se junta todo, es la magia del arte”.