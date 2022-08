Highsmith, Dylan, Bono, Alí o Nick Cave, protagonistas en no ficción en otoño

Patricia Highsmith, Bob Dylan, el cantante Bono, Michelle Obama o Nick Cave serán los protagonistas junto con una biografía del boxeador Muhammad Alí en las novedades literarias de no ficción del próximo otoño, en las que varios títulos recordarán el centenario del fallecimiento del novelista francés Marcel Proust.

Anagrama publicará a finales de este mes 'Diarios y cuadernos (1941-1995)', de Patricia Highsmith, que recorre su vida, desde su época de estudiante hasta sus últimos años en Suiza.

Bob Dylan publica un nuevo libro, 'The Philosophy of Modern Song' (Anagrama), continuación de 'Chronicles: Volume One', una colección de ensayos sobre canciones de artistas como Elvis Costello o Nina Simone. También se edita 'Más extraño que la bondad' (Sexto Piso), de Nick Cave;

En otoño aparecerá 'Alí' (Capitán Swing), de Jonathan Eig, basada en más de 500 entrevistas y numeroso material inédito.

Otro icono pop, Bono, el cantante de U2, publica 'Surrender' (Reservoir), que recorre desde su infancia en Dublín hasta su activismo contra el sida o la pobreza extrema.

Recordarán a Proust 'Siete conferencias sobre Marcel Prous' (Subsuelo), de Bernard de Fallois; 'Marcel Proust' (Paidós), obra inédita de Roland Barthes; 'Escribir. Ensayos sobre arte y literatura' (Páginas de Espuma), del propio autor francés; y sus 'Cartas escogidas' (Acantilado).

Historia de España

Sobre la historia de España hablarán 'La carta robada' (Anagrama), de Justo Navarro y José María Pérez Zúñiga; 'Islas de plata, imperios de seda' (Acantilado), de Manel Ollé; 'La revolución de las invisibles' (Principal), de Sandra Ferrer; 'España. La primera globalización' (Plaza & Janés), de José Luis López-Linares; 'Secretos de confesión' (Roca), de Mikel Lejarza y Fernando Rueda; 'Un tal González' (Alfaguara), de Sergio del Molino; 'Por el cambio' (Deusto), de Ignacio Varela; 'Hispanos' (Arpa), de Carlos Goñi o 'La larga marcha ultra' (Roca), de Mariano Sánchez.

II Guerra Mundial

De la II Guerra Mundial se ocuparán 'Normandía 1944', de James Holland; 'Prométeme que te pegarás un tiro', de Florian Huber (ambas en Ático); 'Dinero y poder en el Tercer Reich' (Principal), de David de Jong; 'Volver a Stalingrado' (Galaxia Gutenberg), de Núñez Seixas; 'Clandestina' (Periférica/Errata Naturae), de Marie Jalowicz; y 'Breve historia de la mentira fascista' (Taurus), de Federico Finchelstein.

Sin abandonar la historia, se editarán asimismo 'Personalidad y poder' (Crítica), de Ian Kershaw; 'La historia de Rusia' (Taurus), de Orlando Figes; 'Lo que Roma enseña' (Edhasa), de Valerio Manfredi; 'Prehistorias de mujeres' (Destino), de Marga Sánchez Romero; 'HEX (Historias Extraordinarias)' (Blackie Books), de Daniel López Valle; 'El amanecer de todo', de David Graeber y David Wengrow; y 'El deseo interminable' (Ariel), de José Antonio Marina -ambas en Ariel-.

Guerra de Ucrania

Ucrania está en el trasfondo de libros como 'Las puertas de Europa' (Península), de Serhii Plokhy; 'En el corazón de la Europa civilizada' (Galaxia), de Jeffrey Veidlinger; 'Por qué Ucrania' (Altamarea), de Noam Chomsky; 'Ucrania: la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial' (Deusto), de Yuri Felshtinsky y Micheal Stanchev; y 'Decisión en Kiev. Lecciones ucranianas' (Acantilado), de Karl Schlögel.

Biografías

Entre las biografías destacan 'Generalísimo' (Galaxia), de Javier Rodrigo; 'Miguel Primo de Rivera', de Alejandro Quiroga; y 'Cambó', de Borja de Riquer -ambas en Crítica-; "Napoleón" (Schakleton), de Ruth Scurr; 'Las doce vidas de Alfred Hitchcock' (Alianza), de Edward White; 'Amigos, amantes y aquello tan terrible' (Contraluz), del actor Matthew Perry; 'Harry Styles' (Roca); y 'El arte de ser Raffaella Carrà' (Blackie Books), de Paolo Armelli.

La vida de la actual reina es analizada en 'Letizia, una mujer real' (HarperCollins), de Carmen Duerto; y 'Letizia real' (La Esfera), de Mábel Galaz.

Memorias

En el ámbito memorialístico destacan 'Lo que yo vi' (Aguilar), de Laura Esquivel; '12 notas: Sobre la vida y la creatividad' (Roca), de Quincy Jones; 'Tenía tanto que darte' (Plaza), de Nena Daconte; 'Sin etiquetas' (Plaza), de Chelo García-Cortés; 'No me callo' (B) de Karmele Marchante; 'Esto no se dice' (Destino), de Alejandro Palomas y 'Sergio Escariolo' (La Esfera).

Plaza publicará "Con luz propia", de Michelle Obama, en el que la exprimera dama comparte conocimientos prácticos y estrategias eficaces para conservar la esperanza y la estabilidad.

Ensayo

En ensayo sobresalen 'La retirada' (Capitán Swing), de Noam Chomsky y Vijay Prashad; 'Malas compañías' (Galaxia), de Marina Garcés; 'La guerra que perdimos' (Anagrama), de Juan Miguel Álvarez; 'A tamaño natural' (Seix), de Erri de Luca; o 'Adriático' (RBA), de Robert Kaplan.

También serán novedad 'Homo emoticus' (Salamandra), de Richard Firth-Godbehere; 'Los chicos de Hidden Valley Road' (Sexto Piso), de Robert Kolker; 'Alejandría' (Schakleton), de Edmund Richardson; 'Piensa claro' (Debate), de Kiko Llaneras; 'Nuestra lucha global por los derechos humanos' (Roca), de Wolfgang Kaleck; 'Testosterona' (Arpa), de Carole Hooven; 'La estrategia del mal' (Alrevés), de Nacho Abad; o 'En la escena del crimen' (Larousse), de Eladio Romero y Alberto de Frutos.

Arte

En un ámbito artístico se publicarán "Historia del arte sin hombres" (Ático), de Katy Hessel; 'Todo Banksy' (Cátedra), de Carol Diehl; 'Retratarte' (Espasa), de Carlos del Amor; 'El arte del futuro' (Debate), de Félix de Azúa; 'No estoy de cine' (Catedral), de Toni Garcia Ramon; 'Joven, no me cabree' (B), de Albert Boadella; 'Te gusta el arte aunque no lo sepas' (Paidós), de Sara Rubayo; 'Historia secreta de mis mejores canciones' (Espasa), de Miguel Bosé; 'Todopoderosos: Con mi peli no te metas' (Temas de Hoy); y 'El gran libro del humor español' (Arpa), de Jaime Rubio Hancock.

Con un cariz más literario aparecerán 'El fuego de la imaginación' (Alfaguara), de Vargas Llosa; 'El primer siglo de la literatura española' (Taurus), de Francisco Rico; las 'Obras completas' (Plaza), de Anne Frank, con material inédito; 'A propósito de Ferlosio' (Alianza), de Carlos Femenías; 'El Ministerio de la Verdad. Una biografía del 1984 de George Orwell' (Capitán Swing), de Dorian Lynskey; 'Plantéate esto' (Random House) Chuck Palahniuk.

Gastronomía

En el ámbito gastronómico llegarán 'Uno', de Jamie Oliver, y 'Cocina para disfrutones', de Martín Berasategui -ambas en Grijalbo Ilustrados-; 'Cocina o barbarie' (Península), de Maria Nicolau; 'Un nuevo mundo de sabores' (Siruela), de Michi Strausfeld; 'Ciudad de México' (Cinco Tintas), de Edson Díaz-Fuentes; y 'México Gastronomía Vegetarian' (Phaidon), de Margarita Carrillo.