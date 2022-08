La visita de los consuegros

La saga francesa surgida con ‘Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?’ (2014) juega con material delicado en estos tiempos al llevar las relaciones con la familia política al terreno del humor en torno a los prejuicios raciales y culturales y a las posturas de que lo propio es lo mejor. En la incorrección aplicada por el director Philippe de Chauveron no hay especial ingenio, pero sí una eficacia cómica con la que generar simpatía si al mirar no se vislumbran ‘lobos’ en el tratamiento y en los estereotipos. No hay que olvidar que la burla tiene destinatarios variados y que predomina lo ligero. ‘Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?’, la tercera entrega, se adscribe al tipo de película que transmite en todo momento la sensación de que en el fondo no cuenta nada, si bien a diferencia de la anterior (‘Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?’) sortea lo anodino y lo escaso, rasgos que la condicionaban. La propuesta se deja ver, introduce apuntes que hacen gracia y sabe frenarse y mantener el equilibrio cuando el sonrojo corre riesgo de aparecer.

‘Dios mío, ¿pero qué nos has hecho? *** Dirección: Philippe de Chauveron.

Guión: Philippe de Chauveron y Guy Laurent. Intérpretes: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara. Comedia, 98 minutos. Francia, 2022.

Aunque carece de la ocurrencia de la premisa original (el impacto de unos padres al tener como yernos a un judío, un argelino, un chino y a un marfileño), el planteamiento funciona en el cauce del simple entretenimiento. Expone las incomodidades que provoca la idea de las hijas de organizar la conmemoración del 40 aniversario de sus padres, celebración que implica invitar a todos los consuegros. La dinámica está concebida para continuar con los retratos singulares y con el factor coral. De la plasmación humorística interesa en primer lugar, una vez más, el perfil de Christian Clavier. El atractivo de estos filmes se encuentra en la caricaturización de la perspectiva de la burguesía conservadora de provincias. Dentro de que las subtramas, convencionales, dicen poco, la de la obra de teatro con un Jesús negro posee su punto por la autoconsciencia detectada.