"Estamos tristes porque los gobernantes de Zaragoza dejan al Eifolk solo"

A menos de dos semanas para que dé comienzo el Eifolk, el Encuentro Internacional de Folklore que se celebra desde hace 31 años en la capital aragonesa, Ángel Martínez Quesada, el director de la cita, ha comparecido este viernes invitado por Vox en la sala de prensa del Ayuntamiento para animar al público para que adquiera entradas para los actos que se celebrarán desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre y para informar de que el equipo de Gobierno municipal le ha conminado a no hacer ninguna presentación del festival en sus instalaciones.

"No podemos hacer la rueda de prensa en el Ayuntamiento por orden que nos han dado. No podemos hacerla en ningún lugar del Ayuntamiento. Ni será presentado por ningún miembro del Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Me lo pusieron por whatsapp y es lo que quiero cumplir", ha señalado tras apuntar que la próxima semana se realizará la presentación del Eifolk con un cartel que incluirá formaciones de Perú, Indonesia, Eslovaquia, India y Burundi.

Cabe señalar que la celebración de esta trigésimo primera edición del festival estuvo pendiente de un hilo hasta que toda la oposición en pleno, desde Podemos a Vox, pasando por el PSOE y Zaragoza en Común, solicitó y logró la celebración de un consejo extraordinario de Zaragoza Cultural con un único punto en el orden del día: "la concesión de 50.000 euros con carácter inmediato y con todos los apoyos técnicos y humanos que han tenido hasta ahora los anteriores certámenes, a la Asociación Cultural Raíces del Folklore Aragonés, evitando la contraprogramación".

Una traumática situación que ha dejado un poso de decepción en Martínez Quesada. "En esta edición desde el principio no me ha parecido nada normal. Estoy muy triste por muchos ciudadanos que apoyan al festival y que veamos que los gobernantes de nuestra ciudad nos dejan solos. Me gustaría dejar de hablar de esta podredumbre y que lo hagamos de cultura, de alegría y de hacer disfrutar a la gente. Animo a la gente a apoyarnos comprando las entradas. Porque si luego no se venden entradas nos van a decir, ¿ven como el Eifolk no tiene aceptación entre la ciudadanía de Zaragoza?", ha apuntado. Las entradas pueden adquirirse en la web del festival www.eifolk.com y a partir del 1 de septiembre en las taquillas del Auditorio.

Por su parte, la concejala de Vox María Carmen Rouco Laliena, que ha acompañado y respaldado a Martínez Quesada, ha dirigido su crítica a la vicealcaldesa Sara Fernández: "El festival se va a celebrar a pesar de todos los palos en la rueda que Sara Fernández está poniendo. Esta rueda de prensa debería de darla ella. La proyección internacional y el retorno económico que supone el festival bien merecen que usted hubiera perdido o dedicado unos minutos a hacer esta presentación".