Naturaleza enfurecida

Algunos tipos de historias tienen una esencia atractiva que sin embargo se enfrenta a la losa que, en forma de dudas, traen los tratamientos rutinarios. La premisa de una familia estadounidense amenazada por un león enfurecido en la sabana sudafricana despierta alicientes, pero su punto de partida puede sonar también a telefilme de tarde. Por suerte ‘La bestia’, protagonizada por Idris Elba, actor que siempre aporta presencia, es una película que, sin maravillar, cumple como digno entretenimiento adscrito a la temática en torno a la naturaleza salvaje y a su belleza y peligros. Su concepción clásica, los factores del espacio abierto y de los pocos personajes y su condición de título menor ejercen una afinidad después consolidada por el trabajo de Baltasar Kormákur. El islandés, ejemplo de director extranjero reclutado por Hollywood que logra hacerse un hueco en dicha industria (así lo señalan ‘Contraband’, ‘2 Guns’, ‘Everest’ o ‘A la deriva’), aplica la solvencia que se espera de él en una propuesta apañada y convincente en términos de tensión y en general correcta en su fórmula.

'la bestia' *** Dirección: Baltasar Kormákur. Guión: Ryan Engle. Intérpretes: Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, Leah Jeffries. ‘Thriller’ y acción, 93 minutos. Estados Unidos, 2022.

En estos tiempos de hegemonía digital en los que los efectos visuales últimamente se notan más de lo que deberían, la artificialidad en lo referente al león habría resultado fatal, si bien la recreación del depredador se antoja bastante creíble. Por ello, los típicos ataques ‘a lo Cujo’ en los momentos en que el animal se abalanza contra el ‘jeep’ mantienen su eficacia.

La base convencional (el viaje al lugar de origen de la madre fallecida, la intención de estrechar lazos, la experiencia límite que vuelve a unir) se ajusta a lo previsto y no molesta. No obstante, lo del león vengativo para aludir a la lacra de los cazadores furtivos ya entra más en lo grueso. El detalle de que el clímax evoque la pelea cuerpo a cuerpo entre animal y humano y a la vez, por pura lógica, no se entregue a ella dice bastante de la obra.