Jorge Javier Vázquez, convaleciente en sus vacaciones en Lima (Perú)

El presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez ha caído enfermo durante sus vacaciones en Lima (Perú). Así lo ha informado el propio comunicador en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una fotografía suya, en silla de ruedas y con respirador, para informar a sus seguidores de sus "accidentadas" vacaciones por América Latina.

Al parecer, según cuenta, sufrió un "mal de altura" que le llevó a ingresar en un hospital del país latinoamericano hace una semana. "Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura", relata el presentador, que rápidamente ha sido arropado por sus seguidores recibiendo cientos de mensajes de ánimo y "cariño".

Tras el incidente, el presentador cuenta que recibió "cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides y antibióticos", entre otros tratamientos para recuperarse de su afección. "Una fiesta", dice con ironía.

A pesar de sus accidentadas vacaciones, Jorge Javier Vázquez ha querido subrayar las bondades de la gastronomía peruana, si bien ha confesado que la está disfrutando "poquito" porque tiene la garganta inflamada "y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma", señala en el mismo post.

También ha dedicado palabras de cariño a los peruanos, de quienes ha dicho que son "gente encantadora y muy solícita"; y se ha referido también a varios de los lugares que pudo recorrer antes de su ingreso en el hospital, entre ellos, el famoso Machu Picchu. Según cuenta, lo hizo "chutándome oxígeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito". También visitó Cusco.

"Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente cerraron antes. P.D.: me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón", concluye el popular presentador en su publicación.