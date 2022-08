Swing y un pícnic nocturno a los pies del Batallador

Ocurre cada miércoles, a partir de las 20.30 horas -cuando comienza a caer el sol- que varias personas llegadas de distintos puntos de la ciudad se dan cita en el parque Grande José Antonio Labordeta, a pies del monumento al Rey Alfonso I el Batallador. ¿El objetivo? "Disfrutar de buena música y compañía, bailar y degustar un pícnic al aire libre en el que cada uno trae lo que quiere aportar", explica Pepe Gabás, presidente de la asociación SwingOn Aragón.

Desde hace casi una década, el baile mundialmente conocido como 'Lindy hop', continúa pisando cada vez más fuerte en tierras aragonesas. Por eso, desde 2014 comenzaron a tener lugar los primeros ‘Sociales’ o ‘Clandestinos’ en Zaragoza. Encuentros abiertos, generalmente en bares, para bailar y descubrir esta modalidad. "En el parque lo estuvimos haciendo muchos años en el quiosco de la música, hasta que lo vandalizaron y lo tuvimos que abandonar", rememora Gabás.

¿Luego? Llegó la pandemia. "El resto del año solíamos vernos en el Juan Sebastián Bar, que tuvo que cerrar por la crisis sanitaria", explica. Tras volver, poco a poco, a la normalidad, decidieron volver a ocupar este espacio natural, en concreto desde el pasado mes de junio hasta mediados de octubre. "Mientas el tiempo lo permita, aquí estaremos", asevera.

"El swing es un baile super social, algo que lo diferencia del resto. No importa lo que sepas, solo que te dejes llevar"

La Asociación SwingOn Aragón, fundada en 2013, reúne a unas 200 personas que sienten auténtica pasión por este baile popularizado en Nueva York por bailarines afro-americanos en los años 20. Tras la Guerra Mundial y la desaparición temporal de este estilo, en los años 90 se vivió un resurgir en Suecia de la mano del considerado padre del Lindy Hop, el coreógrafo americano Frank Manning.

Como explican sus seguidores en la capital aragonesa, estas sesiones de baile al aire libre semanales no solo fomentan la socialización, sino que contribuyen al buen humor y mejor estado de ánimo de los participantes. Un claro ejemplo de ello es Marta Naya, vocal de junta y una de las miembros fundadoras de la asociación, que no deja de sonreír ni un instante: "El swing es un baile super social, algo que lo diferencia del resto. No importa lo que sepas, solo que te dejes llevar", explica. Además, cada baile es distinto: "Si te centras, y lo vives, puedes llegar a vivir momentos verdaderamente mágicos".

Entre las zaragozanos, degustando a los pies del Batallador un completo pícnic sobre un mantel de cuadros -con empanadillas caseras, olivas, todo tipo de embutidos, gazpacho, tortilla de patata y bebidas variadas-, se encuentra Gema Nasarre (35), que conoció el swing en uno de estos encuentros abiertos en el café Dublín hace 7 años. Aunque le quedó "el gusanillo de aprender", tardó más de un año en apuntarse a su primer curso.

Gema Nasarre: ""La gente se para, nos mira, y se sorprende mucho. Está genial"

"Siempre me habían gustado el jazz y el swing, por lo que poder bailarlo es un placer. Los tres primeros meses no hacía más que pisar a todo el mundo, pero tuve paciencia y mereció la pena", explica. En cuanto a esta cita semanal, asegura que es un plan diferente, al aire libre, y una buena forma de pasar un rato agradable con otro tipo de gente: "La gente se para, nos mira, y se sorprende mucho. Está genial".

El Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza se transforma, cada noche del miércoles, en el salón de baile de SwingOn Aragón.

Entre las participantes más jóvenes se encuentra Elsa Cortés (22), que llegó al swing hace seis años por culpa de su madre. En sus propias palabras, este baile es como un lenguaje universal. "En ciertos países de Europa se baila mucho. Puedes no expresarte en su idioma, pero bailar... sin problema con quien quieras", admite. Algo que pudo confirmar durante su estancia en Polonia, donde todo el mundo de su edad salía a bailar. "Me trajo mi madre -sentada a su lado durante la cena- a un curso de verano y me encantó", reconoce.

Ricardo Moliner: "Para mí, es indispensable que te guste la música para aprender a bailarlo"

Una historia de amor y blues

Se refiere a Olga Aznar (55), que supo de esta modalidad por casualidad hace algo más de seis años y la que le permitió descubrir a su actual amor. "Conocí a Ricardo en uno de estos clandestinos hace ya cinco años. Fue bailando un blues. Nos casamos en mes y medio", relata la zaragozana.

Ricardo Moliner (62) tocaba el bajo en una Big Band. Adoraba -y adora- el swing y el blues. Pero confiesa que aquel día en el que vio a una pareja bailar este estilo en La Bóveda del Albergue pensó que algo iba mal: "Fue hace nueve años, ni siquiera sabía que se pudiera bailar. Cuando salió la segunda pareja, cambié de idea". Se apuntó a los primeros encuentros y nunca lo abandonó. "Para mí, es indispensable que te guste la música para aprender a bailarlo", concluye.