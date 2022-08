Mariano Lavida, magia de cerca desde un rincón del Pirineo

El aragonés Mariano Lavida (Zaragoza, 1992) decidió dedicarse a la magia a la edad de 20 años. «Había tocado casi todas las ramas artísticas y a esa edad elegí la cartomagia como vehículo a través del cual comunicarme y moverme. Empecé a hacer ‘shows’ en cualquier sitio que me dejaran y todo fue muy rápido porque unos meses antes de cumplir 23 ya estaba dedicándome profesionalmente a este arte. Aprendí y sigo aprendiendo de los libros, aunque en ciertas etapas he tenido referentes e influencias muy fuertes que han marcado mucho mi manera de entender el arte de la magia, como el gran Juan Tamariz», recuerda.

Apenas llevaba un año como profesional cuando le propusieron presentar el programa de televisión ‘Wooala’ en Boing. «Lo viví con muchas ganas, tenía 24 años, era como un sueño que no había imaginado y me hizo aprender lo que no está escrito. La televisión es un medio maravilloso para llevar la magia al público y creo que sigue haciendo falta llenar un hueco que está vacío, y es el de la magia de cerca televisada, en el formato que sea, pero magia real, potente, intensa, de la que puede emocionar hasta a través de la pantalla».

Lavida vive en un rincón secreto del Pirineo aragonés, donde también trabaja en la creación de sus números. «A los 26 decidí desaparecer un tiempo. El sitio no lo puedo revelar, es un lugar rodeado de naturaleza y que se llama La Atalaya del Engaño –cuenta–. Cuando no ando de viaje o actuando, estoy allí escondido, creando magias y conectando con el más acá. La rodean ciervos, jabalíes, sobrevuelan buitres y milanos, y allí encuentro la inspiración y la fuerza que necesito para poner en marcha esta vuelta a los escenarios que arranco ahora. Es mi base, mi refugio».

Sus espectáculos conforman una experiencia de magia «muy potente, y lo que para mí es más importante, con mucha presencia en el mejor sentido de la palabra, es decir, estando presente al 100% y tratando de que los espectadores también lo estén –subraya–. Para vivir la magia como es debido primero hay que traerse al aquí y al ahora de cuerpo entero, y eso no es tarea fácil. Trato de que cada uno de mis ‘shows’ sea único, ya que no se repetirá nunca ese instante, ni mi yo ni los espectadores de ese momento».

Dónde ver su ‘show’

Pasado mañana actúa en Jaca (Fuerte de Rapitán); el domingo, en Urdués; el día 18, en Escarrilla, el 20, en Javierregay y Jaca... Más información en la página web: laatalayadelengaño.com.