La banda zaragozana La Costa Brava dará dos conciertos tras 15 años de silencio

En el mediodía de este miércoles 10 de agosto, el zaragozano Ricardo Vicente daba el notición desde Estados Unidos, donde reside actualmente. La Costa Brava, el combo que tuvo en otro vate de la tierra (el imborrable Sergio Algora, fallecido en 2008) a su mascarón de proa, regresará puntualmente a los escenarios para entonar tras el último acorde previsto el adiós definitivo. Con el titulillo ‘La Costa Brava nunca volverá’ en su publicación a través de las redes, Vicente recordaba con emoción lo que supuso para él una banda que sigue despertando admiración y cariño en las nuevas generaciones.

“Han pasado casi quince años -recuerda Ricardo- desde la última vez que La Costa Brava diera todo lo que tenía en un escenario. Fueron los mejores años de la vida de muchos de nosotros. Durante este tiempo, hemos vuelto a empezar de todas las maneras que tuvimos al alcance, y un poco más también. En este tiempo, mucha gente nos pedía algo de aquello que tuvimos y nos mirábamos con esa pena de no poder corresponder a quien solo pide una canción”.

El músico, escritor y profesor zaragozano continuaba diciendo que “hoy hemos tomado una improvisada decisión: corresponder y ofrecer lo imposible, hacer una serie de conciertos de La Costa Brava por un periodo muy corto de tiempo para, después, volver al ‘nunca volverá’. De mohosos jirones del traje más limpio reunimos a la banda, a todos los que tienen fuerzas para algo así y vamos a contar con la presencia de compañeros que nos han ayudado en las infinitas reinvenciones de nuestras vidas”.

Con Sergio Algora siempre

Ricardo Vicente no quiso dejar a Sergio Algora fuera del discurso: sería impensable cometer tal torpeza. “Volvemos a los corazones de quien nos ha pedido lo imposible porque nuestro corazón es pequeño, pero caben dos. Porque extrañamos los corazones que no siguen, como el de Sergio. Porque La Costa Brava fue un lugar y no una banda de música, y ahí caben todos lo que nos hicieron felices: vosotros”.

Según revela el zaragozano, la idea surgió “de nuestros amigos de La Capsa El Prat. La Capsa es un proyecto cultural del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, y un nodo del Sistema de Artes en Vivo de la ciudad. Ellos encendieron la chispa, y hoy anunciamos ya dos de las escasas fechas en las que se podrá ver a La Costa Brava: el 22 de octubre en Madrid (Shôko Madrid, Calle Toledo, 86, dentro de la Semana Kronen y junto a los Capitán Sunrise del zaragozano Santi Diego) y el 5 de noviembre en El Prat de Llobregat (La Capsa). Las entradas para la fecha madrileña ya están a la venta a 30 euros más gastos en la plataforma Mutick. El clamor para una fecha zaragozana ya ha comenzado, pero de momento no se contempla. Lo mismo ocurre con Valencia, donde el grupo tenía y conserva una nutrida base de seguidores.

En estas fechas estarán con seguridad Fran Nixon y otros dos zaragozanos más, el batería Quique Moreno y el bajista Eloy Cases. Se esperan amigos, invitados escénicos varios y, por supuesto, se deja una rendija abierta a cualquier otra idea feliz que pueda surgir en los dos próximos meses.