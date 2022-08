Artistas del Gremio, cuando la diversión es un no parar

La charanga con más ‘flow’ y la más internacional de Aragón ha retomado este verano su ritmo frenético de actuaciones. Esta formación nacida de manera espontánea en Ejea de los Caballeros lleva 17 años en activo y suele dar una media de 120 conciertos al año.

«A lo largo de nuestro recorrido hemos ido evolucionando en lo que a repertorio se refiere. Al principio, como todo el mundo, versionábamos canciones tradicionales de charanga, aunque supongo que destacamos porque ya les dábamos un toque diferente y gañán, lleno de interacción y juego con el público», cuenta Miguel Ángel Laita, uno de los fundadores de la banda.

De ahí pasaron a incorporar versiones de temas menos habituales, de géneros como el rock o el punk. «Tan pronto te damos un reaguetón como un tema techno o una pieza clásica. Pero todo con un marcado acento propio, claro», añade.

El pasado año publicaron el álbum ‘Butibamba’, con un tema homónimo que fue su primera composición propia. Todos los temas del disco cuentan con arreglos, música, letras, edición y producción de Artistas del Gremio. «Está teniendo un eco bien majo. ¡Estamos encantados!», afirma Laita.

Después de más de tres lustros de música y diversión, Artistas del Gremio hace balance: «Nos han pasado un porrón de cosas increíbles. Hemos colaborado con artistas como Manolo Kabezabolo, Paco Pil, Los Gandules…, hemos ganado concursos nacionales, quedamos ‘superfinalistas’ del programa de televisión ‘Tú sí que vales’, hemos sido pregoneros de nuestro pueblo y hemos participado en festivales internacionales».

Hace poco que volvieron del Durham Brass, en Inglaterra, un festival de bandas que «es referencia a nivel internacional. llevamos cinco años acudiendo y nos sentimos muy queridos –subraya Laita–. Es una de las actuaciones del año para nosotros».

¿Y dónde se les puede ver actuar este verano? Aunque la pregunta debería ser ¿dónde no? «La verdad es que no podemos estar en todas partes y nos duele decir no a muchos sitios que nos llaman cuando las fechas ya están ocupadas –confiesa el músico–. Este año va a ser muy parecido al resto. Gran parte de los bolos será en Aragón y Navarra, nuestros sitios predilectos. Aparte de eso, tenemos salidas a regiones como País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha, Canarias, Madrid, La Rioja... Tanto en Navarra como en Aragón ya saben que nuestras fechas vuelan, así que son los primeros en llamar y es difícil quitarles huecos».

Avanzan que el año que viene darán un paso adelante con novedades en su carrera. «Que tiemble la temporada 2022-2023. ¡Estamos más fuertes que el vinagre!»

Próximas actuaciones

Este jueves actúan en Farasdués; el viernes, en Briviesca (Burgos); el día 13 en Agoncillo (La Rioja) y en Fabara... todos las fechas pueden consultarse en la web: artistasdelgremio.com.