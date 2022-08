Más espectáculos, fútbol y bitcoins, las novedades de PortAventura World

PortAventura es el parque español con más inversión en novedades. No hay temporada en la que este centro de diversión no estrene una atracción, un espectáculo o un hotel. Y este ritmo no parece que vaya a parar, con proyectos como el de una nueva atracción de adrenalina, el de LaLiga, o el proyecto de Hard Rock Entertainment World.

El complejo abrió sus puertas a la nueva temporada el pasado 8 de abril de 2022 con PortAventura y Ferrari Land, y el 4 de junio se sumó Caribe Aquatic Park.

Además de las montañas rusas y todas las atracciones que podemos encontrar en el parque (40 en total), los espectáculos son un añadido si visitamos PortAventura. Este año se incorpora una novedad, “Destination Dance”, un nuevo show musical acrobático que se puede ver en el Gran Teatro Imperial de China.

Entre los espectáculos más emblemáticos, destacan Aloha Tahití, con sus exóticos bailes tradicionales de la Polinesia Francesa; la monumental Fiestaventura, que tiene lugar cada noche en el lago de Mediterránea y que vuelve renovada tras dos temporadas sin celebrarse a causa de la pandemia, y el animado PortAventura Parade. También vuelven Las Aventuras de Tadeo Jones y Rituales Mexicanos, que permanecía cerrado desde 2019, a La Cantina de México. Asimismo, se recupera La Parada, el espectáculo previo a Fiestaventura, que también ha estado paralizado dos años.

Otra de las novedades de este año son los horarios. Después de las restricciones por la pandemia, este 2022 PortAventura vuelve a recuperar su horario nocturno para que podamos disfrutar del parque durante más horas al día. De este modo el parque abre a las 10.00 y cierra a las 23.00. Además, La Casa de Woody, la mascota del resort, está disponible para las celebraciones de los cumpleaños de los más pequeños.

La gastronomía es otro de los pilares clave de la oferta de PortAventura World. Con el objetivo de seguir impulsando la mejor experiencia para los visitantes del resort, este año se añaden opciones saludables como la alimentación plant-based. Así, en el autoservicio Bora Bora, totalmente reformado, se ofrecen poke bols, wok o smoothies. Otras novedades gastronómicas apuestan por nuevas tendencias como la integración de la cocina fusión, platos saludables y productos bio y orgánicos, además de aptos para celíacos. En este sentido, se suman a la oferta menús y bufés exclusivamente vegetarianos, veggies y flexitarianos.

También abre una nueva tienda eco-friendly en la zona de Far West, que ofrece productos y souvenirs de marcas comprometidas con el medioambiente, y se sigue impulsando el show “Cuidemos el Planeta”, dedicado a la concienciación de los más pequeños sobre la importancia del reciclaje y el uso responsable de los recursos junto con Oscar The Grouch y los personajes de SésamoAventura.

Además de estas novedades, PortAventura World sigue apostando por uno de sus proyectos más recientes e innovadores: el sports bar LaLiga TwentyNine’s, creado en el marco de la joint venture suscrita entre la compañía, LaLiga y Kosmos para generar contenido innovador en el mundo del entretenimiento. Se trata del primer restaurante del mundo tematizado en LaLiga, que ofrece a los visitantes gastronomía de calidad en combinación con el disfrute de competiciones deportivas en directo, además de un área de eSports.

También el videojuego The Beat Challenge tiene un papel fundamental en la oferta digital de ocio de PortAventura World esta temporada, como una experiencia inmersiva ideal para los amantes del fútbol que traspasa las fronteras físicas del resort de la mano de tecnología disruptiva. Con el objetivo de alcanzar el medio millón de usuarios activos a final de año, la propuesta está siendo bien recibida por los amantes del parque y del fútbol.

La digitalización sigue siendo otro de los pilares de negocio estratégicos del resort en los próximos meses, respaldado por iniciativas en marcha como el pago con Bitcoin en sus hoteles, convirtiéndose en el primer resort en toda Europa que acepta criptomonedas y cuya plataforma se definirá próximamente, o la actualización de su web oficial, que incorporará nuevos productos y un cambio de estética.