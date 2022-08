El torero aragonés Imanol Sánchez, corneado en Estella

Salió por la puerta de la Enfermería... Imanol Sánchez volvió a exponer todo, en esta ocasión en Estella. Esta vez no alcanzó la gloria y sí, en cambio, pudo haber sido tragedia este sábado. El diestro aragonés sufrió un cornada en su brazo izquierdo, de siete a 10 centímetros, en el cuarto de la tarde, un toro cinqueño de la ganadería de Miguel Reta, pura casta navarra. Toros de otro tiempo que se lidian en contadas ocasiones. Imanol aceptó el reto de Reta. El de Pedrola, que culminó la lidia del astado con gran valor, dando muerte a la res, rápidamente pasó a la enfermería, pero luego tuvo que ser trasladado al centro hospitalario, donde permanece ingresado.

La cornada del cinqueño de Reta destrozó el bíceps del brazo izquierdo de Imanol Sánchez, contusionando del nervio medio, que, afortunadamente, no fue seccionado. "A veces en los retos se gana y otras veces no, lamenta no cumplir con las expectativas que muchos aficionados habían puesto en él", señaló literalmente el matador aragonés a través de su cuenta Twitter a las dos de la mañana de este domingo.

El festejo en Estella fue muy accidentado. Así, el sobresaliente Enrique Martínez 'Chapurra' tuvo que ser intervenido de una cornada de 25 centímetros en la cadera. La cogida llegó en el tercio de banderillas, cuando Ángel Gómez Escorial estaba banderilleando al toro. Chapurra buscó el burladero al apretarle el toro, pero no pudo guarecerse finalmente, siendo corneado. Además, los subalternos Carlos Donaire y Javier Ortiz fueron atendidos de un varetazo y un puntazo envainado en la zona inguinal, respectivamente. Lo dicho, un parte médico para echarse a temblar...

Sánchez Vara, el otro matador que actuó en la tarde en que fueron cogidos Imanol Sánchez y el sobresaliente Chapurra, salió a hombros. A Imanol, en este caso, le tocó la puerta de la Enfermería.