Luis Fonsi: "Aún no entiendo bien por qué pasó lo que pasó con 'Despacito'"

Una nueva gira es la causa por la que Luis Fonsi anda de vuelta por España y el motivo para charlar sobre todo tipo de cuestiones, como su relación con compañeros como Antonio Orozco y David Bisbal o los 5 años transcurridos desde la salida de 'Despacito', "un antes y un después" en sus casi 25 años de carrera.

"Yo no pienso tanto en la canción, pero todos los días me lo recuerdan en entrevistas. Aún no entiendo bien por qué pasó lo que pasó y no quiero entenderlo. No soy de mirar números, de contar premios... Lo que me importa es que solo trajo cosas buenas a mi vida y que conocí un lado del mundo que no conocía con mi música", afirma a Efe.

Celebra que ese éxito, "aunque fuera el más importante", llegara tras 19 años de carrera: "Eso ayudó a que no perdiera el equilibrio y a que no me volviera insoportable. Ya entendía lo que era el éxito y el fracaso, lo mucho que hay que trabajar, por eso no alteró mi rumbo, con las mismas inseguridades, virtudes y defectos".

¿Cambiaría todo aquello por haber escrito algún otro de los temas antológicos de la historia de la música universal? "Lo primero que pienso es en los de los Beatles, un 'Hey Jude' o 'Imagine'. Pero no, no cambiaría nada. Las cosas pasan por algo en el momento en que tienen que pasar", asegura.

El apogeo de 'Despacito' abanderó el del 'boom latino' en el mundo, que aún hoy perdura. "Le doy mucho crédito al talento antes de nada, a los artistas que están haciendo buena música", reflexiona, y le concede también importancia al 'streaming' que dio el poder de elección al público frente a "las radios y las disqueras".

"Y, por último, al boom del género urbano. Yo estoy agradecido a todos esos artistas con los que he trabajado y, siendo un artista pop, a haber podido mezclar mi estilo con esos ritmos para crear un subgénero que me ha ayudado mucho. No tengo miedo a decirlo y me lo disfruto, porque lo llevo en la sangre, soy boricua", subraya quien ha colaborado con Daddy Yankee, entre otros.

Su música se ha coloreado en los últimos años con más colaboraciones de altura, como la que recientemente le ha vuelto a reunir en un estudio con su "hermano" Antonio Orozco en el tema 'Mi héroe' para el disco que el catalán lanzará próximamente.

"Hace años hicimos juntos el tema 'Ya lo sabes', que ese sí lo elegí yo. Esta vez, él me ofreció esa canción y yo acepté antes de que terminara de hablar. Conocía la canción, viví ese momento de su vida con él y por eso sé que hay mucha honestidad en ella", explica, antes de afirmar que si hay un héroe en su vida son sus padres.

"Quiero pensar que soy un buen amigo"

Recientemente también ha grabado junto a otro compañero del programa de televisión 'La Voz', David Bisbal, para el que tuvo unas bonitas palabras en plena emisión, al reconocer en público que "amigos hay muchos, pero amigos amigos (como él), pocos".

"Me gusta tener amigos y quiero pensar que soy un buen amigo, de los que llaman sin motivo para preguntar cómo esta la familia", aclara Fonsi, antes de recordar que el inicio de su amistad con el almeriense viene de lejos, cuando coincidieron viviendo en EE.UU. y compartieron jornadas de pesca y viajes.

De él, añade: "Fue una de esas primeras personas que, compartiendo la misma profesión, tuvimos una amistad muy real. Somos muy parecidos a nivel personal, con los mismos valores", cuenta.

¿Es más difícil la amistad en esta profesión? "Pasan dos cosas: a) uno nunca está en el mismo sitio mucho tiempo y b) uno no sabe si alguien quiere ser tu amigo de corazón o por las circunstancias. La fama obliga a elegir más a quién abres la puerta de tu casa. Quizás esa es la diferencia en mi situación, un punto de vista de protección", enfatiza.

Su actual visita a España tiene que ver con "varios proyectos televisivos", con una breve sesión de grabación en estudio y, sobre todo, con una gira por ciudades no habituales en la agenda de una estrella internacional, como por ejemplo El Puerto de Santa María (Cádiz), donde recalará el 18 de agosto dentro de Cabaret Festival.

"De eso se trataba, de visitar y seguir conociendo otras ciudades de España tras varias giras", explica, antes de anunciar que regresará "hacia finales de año" a ciudades principales para seguir presentando su más reciente álbum, 'La ley de la gravedad' (2022), y los éxitos de toda su carrera.

La gira, que comenzó en América bajo el título de 'Noche perfecta', constituye su vuelta a los conciertos en plena normalidad después de la pandemia. "Cada etapa tiene su magia, pero si yo tuviese que quedarme con una, elegiría estar en el escenario. Es donde uno siente al público, que es la meta de todo", indica.

Este 7 de agosto arrancará su periplo español en Torrevieja (Alicante), el 13 viajará a Onda (Castellón), el 15 a La Coruña, el 22 actuará en Starlite de Marbella (Málaga) y el 28 en la plaza de toros de Palencia.