‘Los perdonados’, o cómo hundir una película

Hay películas en las que no son necesarias más de tres o cuatro escenas para saber que ha nacido fallida. En el caso de ‘Los perdonados’, la presencia de dos actores de la talla de Ralph Fiennes y Jessica Chastain hacía imaginar que mucho tenía que torcerse en este filme basado en una novela de Lawrence Osborne para que no funcionase. A primera vista, atractivos tiene. Hay una historia sobre una pareja en crisis que realiza un viaje a Marruecos para asistir a la fiesta que organiza un amigo con muchos posibles. Ese viaje se torcerá nada más comenzar. Hay, como he dicho, un par de intérpretes sobresalientes. Y, asimismo, nos encontramos ante un director con una filmografía todavía corta pero en la que figura un título tan interesante como ‘The Guard’, titulada en España ‘El irlandés’, que hizo en 2011 y protagonizó ese actorazo que es Brendan Gleeson.

'los perdonados' * Director y guionista: John Michael McDonagh. Basado en la novela de Lawrence Osborne. Fotografía: Larry Smith. Intérpretes: Ralph Fiennes, Jessica Chastain, Caleb Landry Jones, Saïd Taghmaoui. eino Unido. 2021. 117 minutos.

‘Los perdonados’, pese a todos sus avales, se va hundiendo desde el primer minuto. Por sus volantazos narrativos, por la mala planificación de escenas y el pésimo modo de construir secuencias. Desconozco, porque no he leído la novela de Lawrence Osborne, si en la misma se citan las mismas frases que se escuchan en la película. De ser así, permítanme dudar de la hondura literaria de Osborne. La película parece un delirio con el que alguien, director, novelista, guionista, productor, o todos al mismo tiempo, han soñado con alcanzar la gloria cinematográfica a base de una sucesión de anécdotas y una recopilación de personajes que parecen salidos de una mala película del peor cine de los años setenta.

Una suma de extravagancias, más escenas absurdas que no aportan nada pero alargan lamentablemente el metraje, con secuencias que no tienen sentido ni motivo alguno, todo ello es el complemento con el que se pretende enriquecer a unos personajes que sobreviven de mala manera en ese mar del absurdo que es ‘Los perdonados’. Poco después de verla, ya me costaba recordar de qué iba realmente.