Rosalía, a pie de pista: así han visto sus conciertos tres aragoneses

Ni C.Tangana ni los Rolling Stones, por citar dos grandes giras en curso y comparables, han dado ni la mitad que hablar que la de Rosalía. A la joven catalana no le queda ya casi nada para decir adiós a España y llevar su Motomami a Latinoamérica, pero sigue en boca de todos. Este jueves mismo por el estreno de su 'Despechá', cebado a través de las redes sociales. En ellas resuenan también comentarios a favor y en contra de sus conciertos, un coro ciclotímico y perennemente alborotado que se añade a las opiniones de críticos y medios de comunicación. Pero: ¿(chica) qué dicen los que lo han vivido a pie de pista?

Hablamos con tres aragoneses que saben lo que es bailarse el 'Saoko' cantado en directo, en concreto, en Barcelona y Valencia, puesto que los conciertos han pasado de largo por Aragón, incluida Zaragoza, quinta ciudad de España.

Ordenamos a nuestros protagonistas por nivel de entrega y devoción a Rosalía. Desde la total que le profesa Patri Veira, al amor reciente de Julia Ponce, pasando por la gama de grises -entre el rendido aplauso a sus dotes como artista pero cierto escepticismo ante su versión en directo- en la que se mueve Óscar S. Canalís. Los tres acudieron acompañados de su correspondiente grupo de amigos y dispuestos, esto sí los tres por igual, a vivir una noche de emociones. No salieron defraudados.

"¿Que no llevaba músicos? Yo ni me di cuenta", dice Patri, aún en la nube en la que flota desde el pasado domingo cuando vivió, asegura, "una de las mejores noches de mi vida". "Pero si no le hace falta nada, Rosalía se puede subir sola y desnuda al escenario y lo haría igual de bien, porque lo lleva dentro", dice ante la insistencia en el tema de los músicos. Patri es evidentemente ajena a la polémica que más ha acompañado el arranque del tour, la de la ausencia de banda.

"Rosalía es una genia: dejadla en paz".

Patri Veira



"El concierto es ella. Baila, tiene voz, tiene actitud".

Julia Ponce​



"Rosalía es una diosa, pero no existe en su directo nada de los rituales que creo que debe tener este tipo de grandes conciertos​".

​Óscar S. Canalís

El apoyo de Patri a Rosalía es incondicional. Y con solera. "Me enamoré de ella ya con el disco de 'Los ángeles'", recuerda. Fue a verla a Veruela, a un concierto de pequeño formato, que ofreció en 2017 junto a Raül Refree. Entonces, la zaragozana tuvo oportunidad de acercarse a la cantante -"que fue majísima"- e, incluso, de regalarle uno de los collares de Prokö, la firma de bisutería de esta zaragozana, que la artista lució más adelante en alguno de sus espectáculos.

Por eso y aunque reconoce que "ahora está a otro nivel", Veira cruza los dedos para que esta vez suceda lo propio: al concierto de Barcelona le llevó varias piezas personalizadas de una colección -titulada 'Prokömami'- inspirada en la autora de 'Malamente'. "A Rosalía le he regalado unos pendientes, pero también piezas para toda su familia, para su hermana y hasta para Raw Alejandro (su novio)".

El despliegue de Patri y sus amigas del pasado domingo fue total, con unos 'looks' pensados durante meses y diseñados ex profeso para la ocasión. Todo, además, coronado por una experiencia VIP a través de Golden Tickets, una empresa que ofrece pases de lujo a los conciertos. En el caso de Patri, consistió en un agapé previo, photocall y asistir al concierto a pie de escenario, donde compartió espacio con "algún famosete" como Risto Mejide y su mujer, Laura Escanes.

Noemí Muñoz y Patri Veira, con la colección de pendientes de Prokö inspirados en Rosalía y su 'Motomami'. A. U.

Patri tiene claro el porqué del fenómeno Rosalía: "Es una genia". "Dejadla en paz", reclama. E insiste: "Ella se basta y se sobra, en la gira todo es minimalista, va casi sin maquillar, se ha quitado las uñas, se nota que lo que quiere es estar cómoda, es una mujer que no esconde nada". Quizá por eso, aventura, se empeñan en buscarle tres pies al gato: "Se entrega en cada canción, es pura alegría, le da igual lo que digan porque tiene alma de niña, ¡cómo no va a ser comercial!". Aunque esta fan subraya: "Hay mucho curro detrás, mucho, para que todo parezca sencillo, porque lo que hace Rosalía solo es sencillo en apariencia".

En el caso de la también zaragozana Julia Ponce, su viaje a Valencia para ver a Rosalía fue una mezcla de interés por la cantante pero también de vivir un fin de semana diferente con las amigas. Un grupo en el que había algunas a las que "nos gustaba bastante" y otras a las que Rosalía "les daba más igual". Pero, asegura, salieron todas 'convertidas' en 'rosaliyers'.

Para el concierto de la autora de 'Malamente' solo tiene buenas palabras. Al contrario de lo que sucedió en Madrid, donde hubo algún problema de sonido, en Valencia, "se oía como en el disco y lo comentamos", recuerda Julia, para quien las críticas que más se repiten (música pregrabada, pantallas...) no fueron un problema, más bien al contrario: "Como no somos fans acérrimas no fuimos muy pronto al concierto, así que estuvimos en la pista muy al final, ya que en ese recinto no había gradas. Así que fueron las pantallas las que nos permitieron seguir todo bien".

Carisma

En cuanto al formato musical, Ponce reivindica que los conciertos puedan "ser distintos". En el caso de Rosalía, esta zaragozana entiende que por lo que se apuesta es por "ella y por su voz". Lo que unos entienden como un detrimento ella lo ve "minimalismo". Ponce cuenta que una vez compradas las entradas fue cuando empezó a profundizar más en el universo de la cantante de 'Chicken Teriyaki' y "aunque no era super fan, reconozco que me atrapó". ¿Los motivos? El principal es que, a su juicio, "Rosalía tiene carisma". Y, según su experiencia, la traslada al escenario: "El concierto es ella. Baila, tiene voz, tiene actitud. No soy experta en música, pero tengo algunas nociones, las justas para llegar a ver que Rosalía es una persona sumamente talentosa". Añade: "Tampoco es cierto eso que se dice de que actúa para la cámara. En Valencia por lo menos se dirigió al público en numerosas ocasiones".

"Por curiosidad"

Llega el oscense Óscar S. Canalís para poner algunos peros. Al concierto de Valencia acudió "por curiosidad" ante el directo de una artista a la que da "un sí rotundo". "Me gusta lo que hace y su capacidad innovadora, que va mucho más allá de la música". "Rosalía es una diosa", llega a decir. Pero, ay: "El concierto, y quizá digo esto por la edad, me pareció que no fue un concierto".

Este oscense se pone la venda antes que la herida. Sabe que los defensores a ultranza de Rosalía explican algunas de las críticas por la brecha generacional. Lo asume, pero argumenta: "No existe en el directo de Rosalía nada de los rituales que creo que debe tener un concierto de estas cacterísticas, no ya una banda, ni siquiera había unos coros...". Las pantallas le parecieron escasas. Relata que en su zona hubo bastante "tensión" porque mucha gente "no veía bien". Donde unos ven minimalismo, él ve "pocos medios" para un concierto que cuesta mucho dinero.

Óscar, en todo caso, cuenta que fue al concierto con "mente abierta". "Por ejemplo yo debía de ser de los pocos que no conocían 'Despechá'. Y cuando la escuché pensé:'¡Pero que canción tan buena! Se te iban los pies'". La de ella es otra construcción mental: "Hay muchos aspectos orientados a la redes sociales, pensados para causar impacto, todo se convierte en algo vendible, pero ojo, que esto no lo veo como algo solo negativo, lo comercial es perfectamente reivindicable si es bueno". Óscar cree que es el caso con Rosalía. "Hay cosas sobre el escenario que solo puede hacer ella".