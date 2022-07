La M.O.D.A. y Viki and The Wild abren el tercer fin de semana de Pirineos Sur

El escenario flotante de Lanuza se vuelve a llenar hoy (23.00) de música, por tercera semana consecutiva, con la actuación de los burgaleses La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol). Formado actualmente por siete componentes, el grupo surgido hace una década combina en los escenarios distintos instrumentos como acordeón, saxo, banjo, mandolina o clarinete.

Además de exportar sus melodías a países como México, Colombia, Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido o Estados Unidos, La. M.O.D.A. ha recorrido numerosos festivales y escenarios –en total acumula 497 actuaciones desde el año 2011–. La banda presentará hoy en directo las canciones de su último disco, ‘Nuevo cancionero burgalés’, producido por el músico Gorka Urbizu (el que fuera vocalista de Berri Txarrak). Este proyecto está inspirado en el repertorio popular de la tierra de los integrantes del grupo y algunas de sus letras están sacadas de los cancioneros populares de Federico Olmeda (1903) y Antonio José Martínez (1932), además de temas compuestos por ellos mismos.

Previamente, a las 21.30, se podrá disfrutar del concierto de Viki and the Wild, el proyecto más personal de la vocalista aragonesa Viki Lafuente. En 2019, dio mucho que hablar con su participación en el programa ‘La voz’, en el que llegó hasta las semifinales, y en los 21º Premios de la Música Aragonesa fue galardonada en la categoría de mayor proyección. Viky and the Wild es una formación musical inspirada en el rock alternativo de los años 90 fusionado con tendencias actuales. La banda está formada, además, por Álex Comín (guitarra), Humberto Ríos (teclados), Jesús Martí (bajo), David Sánchez (batería), Marta Heras y Sara Lapiedra (coros).

Otras citas

El tercer fin de semana de también cuenta con propuestas como la de Rozalén, una de las principales voces de la nueva canción de autor, y la joven promesa Travis Birds, mañana (22.00), con todas las entradas vendidas; los ritmos balcánicos de un viejo conocido de Pirineos Sur, Goran Bregovic, y Balkan Paradise Orchestra, el sábado (22.00), y Ara Malikian, que pondrá el broche a esta tanda de actuaciones el domingo (21.00).

Además, desde hoy hasta el domingo habrá sesiones de El Gancho Sonidero DJ después de los conciertos y hasta las 4.00, cuya entrada puede adquirirse aparte en taquilla, siempre y cuando el aforo lo permita. La próxima semana el festival pondrá punto final a esta edición con el rock de Robe Iniesta y Cliclonautas (5 de agosto), y los ritmos urbanos y latinos de Oddliquor y Nathy Peluso (6 de agosto).