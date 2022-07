'La calle': un documental protagonizado por quienes nunca protagonizan nada

“Hacer cine es una experiencia para todas y todos”. Este es el título, y la premisa fundamental, bajo la que nace el taller realizado por la Escuela de cine Un Perro Andaluz de la capital aragonesa, desde donde nace parte el documental ‘La calle’, dirigido por la zaragozana Leonor Bruna. Una cinta protagonizada por quienes nunca protagonizan nada, y que ha permitido a tres colectivos: personas mayores, personas sin hogar y mujeres de la Fundación Secretariado Gitano de Zaragoza, contar sus propias historias.

“Los talleres se han llevado a cabo con tres colectivos muy diferenciados, tanto por su trayectoria vital como por los diferentes niveles de acceso a la cultura en general y al cine en particular”, explica Bruna, que asegura que la experiencia ha sido muy emocionante. En este caso, cada uno tenía que explicar qué significaba para ellos la calle.

Y lo han hecho delante, pero también detrás de las cámaras, pues el proyecto no solo los ha convertido en protagonistas, sino también en artífices de sus propias historias. “Ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora y con la que hemos aprendido mucho todos”, admite Bruna, que con su escuela lleva más de 15 años utilizando el cine para tratar de acercar mensajes cargados de conciencia a personas de todas las edades, condiciones y realidades.

Un momento del rodaje de 'La calle'. C.I.

Por ejemplo, la que viven los usuarios del centro de día de la Fundación La Caridad, que, por su edad, ya no pueden disfrutar de la calle como antes. Para Alicia Naveira, nacida en Argentina y que llegó a Zaragoza muy joven, “la calle es un lugar de encuentro, donde siempre pasan cosas”, admite. Su compañera, Pilar Matamala, asegura “la calle me da mucha alegría y sensación de libertad”, mientras que Tina Sequeira, que ha viajado por todo el mundo, explica que cuando era joven no dejaba de pasear por las calles de París con sus hijos. Distintas realidades que llevan a una misma: la añoranza de transitar por un espacio que, cuando somos más jóvenes, no valoramos lo suficiente.

Florin Nicolae es uno de los protagonistas del capítulo protagonizado por las personas sin hogar. A sus 43 años, lleva apenas poco más de uno viviendo en la calle. Su visión de este espacio, con respecto a la del colectivo anterior, es bien distinta pues, en su caso, no existe alternativa. Reconoce que jamás pensó verse en una situación parecida: “Gracias por darnos la oportunidad de expresarnos por una vez”.

Rodaje de 'La calle'. C.I.

En su caso, además, filmaron su propio cortometraje, una historia que habla de las falsas apariencias, de la solidaridad y de la lealtad que existe entre quienes no tienen nada. Esta pieza está protagonizada por Pepe Dong, una persona sin hogar que fue “abandonado por su familia tras conocer que había enfermado de cáncer, y que enseguida fue atendido por una de las organizaciones de ayuda a las personas sin hogar en la ciudad”, relata Bruna.

“Hasta que no te toca, no te lo planteas nunca”

Janet Caviccioni, nacida en Venezuela, llegó a España en busca de una nueva vida. Debido a su edad -tenía 65 años- le costó encontrar trabajo. De un día para otro, se vio en la calle. “Muchos giran la cabeza y miran para otro lado, cualquiera podría acabar aquí como nosotros. Hasta que no te toca no te lo planteas nunca”, añade Fernando López.

En el caso del colectivo de Mujeres del Secretariado Gitano, decidieron contar una divertida historia enmarcada en el programa de Igualdad coordinado por Tamara Claveria: “Ha sido una experiencia de sumo éxito, han trabajado super empoderadas, con mucho entusiasmo, y ha sido muy sorprendente”.

En su caso, decidieron contar una historia en torno al carro de la compra que aborda una temática fundamental como es la formación y el empleo. “Las ruedas simbolizan nuestra historia, por la parte itinerante del pueblo gitano; y es un elemento que ha estado muy vinculado a la mujer”, añade. En su caso, también explicaban qué era para ellas la calle. Para Soraya Giménez, de 37 años, la calle significa “Tener un rato para mí y encontrarme con mucha gente”. A sus 29 años, Ana Correas, otra de las participantes, asegura que “la calle es todo, y estar en la calle es ser libre”.