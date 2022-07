La madre de Britney Spears quiere reconciliarse con su hija

Es de sobra conocida la mala relación de Britney Spears con su padre, con el que ha mantenido un litigio para recuperar su libertad. Él había sido su tutor legal en la edad adulta durante más de una década, controlando cuestiones como su salud reproductiva y sus finanzas. La situación con su madre, Lynne Spears, aunque menos dramática, tampoco es mejor, aunque la progenitora ha pedido un acercamiento a la cantante.

La semana pasada, Britney compartía una serie de mensajes de texto que envió a su madre en 2019 mientras permanecía internada en un centro de salud mental. La artista le pedía ayuda para encontrar un nuevo abogado, que entonces era Samuel D. Ingham III. También denunciaba que estaba siendo medicada contra su voluntad y hablaba de que estaba teniendo consecuencias: "Literalmente siento todo el medicamento enfermo en mi estómago. "Siento que están tratando de matarme. Lo juro por Dios que lo siento", son algunas de las afirmaciones. Unos mensajes que la intérprete de 'Baby one more time' afirma que se quedaron sin respuesta.

Sin embargo, ahora su madre ha respondido a través de las redes sociales sobre los pantallazos de esas conversaciones: "Britney, ¡también tengo las 'conversaciones completas'!", anuncia Lynne en su historia de Instagram. "¡Me duele por ti que sientas que las personas que más te quieren te traicionaron! ¡Déjame acércame a ti! ¡Te amo!" escribía. Sin embargo, no ha publicado ninguna de esas respuestas. Según dice, presentía que algunas de sus ellas estaban siendo borradas: "¡Yo respondí! Siempre he sentido que algunos de mis mensajes fueron eliminados". "No sé si algunos de mis mensajes fueron borrados por fuentes externas o qué sucedió, pero sé que los tribunales los tenían todos porque estaban muy preocupados por ella y sentí que mis mensajes podrían ayudarla en su caso", continúa. En todo caso, la madre de la artista puntualiza que sospechaba que el teléfono de su hija estaba siendo monitoreado, por lo que en todo momento fue extremadamente cuidadosa con sus respuestas.

Volcada en el trabajo

Esta no es la primera vez que Lynne Spears envía mensajes conciliadores a su hija. Tras su boda con Sam Ashgari, el pasado mes de junio, le escribió unas palabras en las que sentía no haber podido acompañarla en un día tan importante y le deseaba que fuera muy feliz.

Mientras todo esto acontece en su vida personal, Britney está enfocada en un nuevo proyecto profesional: su regreso a los escenarios por todo lo alto junto a Elton John, con quien prepara una nueva versión de su sencillo de 1972 'Tiny dancer'. Según informa la revista 'People', el sencillo está siendo producido por Andrew Watt y el lanzamiento se producirá el mes que viene por Universal Music. Una estupenda noticia para la estrella de la música que cuenta con numerosos seguidores que le han mostrado su apoyo durante años y que ahora ansían su vuelta a los escenarios.

La colaboración con Elton John es una idea que partió del propio cantante y a la que la artista dijo sí sin dudarlo. Quienes han escuchado las primeras grabaciones se deshacen en elogios y ya se atreven a predecir que el tema se convertirá en la canción del verano. Esta será la primera canción oficial desde que Britney Spears lanzó 'Slumber Party', en 2016, sencillo de su último álbum de estudio, 'Glory'.

La buena nueva se conoce después de que la artista y su marido gozasen de una deliciosa velada de sábado con el actor Taron Egerton, quien dio vida a Elton John en la elogiada película 'Rocketman' (2019). Entonces, Spears no ocultó que Egerton era un encanto, el tipo "más guay" con que se había topado en mucho tiempo.

Parece que la estrella quiere olvidar el pasado y dedicarse a lo que le gusta: la música. Hace diez días subió a Instagram un par de vídeos grabados en su casa en los que cantando 'a capella' el que fuera su primer gran éxito, 'Baby one more time'.