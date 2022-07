El festival Jorearte acercará la cultura al medio rural a través de la danza, el teatro y el circo

El festival de artes escénicas Jorearte, nacido durante la pandemia, regresa por tercer año consecutivo con el objetivo de acercar la cultura al medio rural a través de la danza, el teatro o el circo. Al mismo tiempo, pretende servir de elemento de promoción turística de la comarca de la Hoya de Huesca ya que cada actuación tiene lugar en un entorno natural único. El certamen se celebrará del 29 de julio al 4 de agosto en las localidades de Santa Eulalia de Gállego, Agüero, Ayerbe, Rasal y Biscarrués.

Tal y como destacó este martes José Arbués, director artístico del festival, Jorearte aspiraba desde el principio a ser un festival "útil para el territorio". La iniciativa surgió del centro de producción, exhibición y residencia artística ‘Corral de García’, inaugurado en 2019 en Santa Eulalia de Gállego.

Cada día habrá tres o cuatro representaciones buscando un concepto de ocio familiar. La entrada de cada espectáculo cuesta 3 euros y el abono general de un día, 10 euros, y se pueden adquirir en la web aragontikets.com.

El festival comenzará este viernes, 29 de julio, en Santa Eulalia de Gállego con el espectáculo de circo de Lolo Fernández, ‘Piano Piano’; el teatro del grupo Viridiana y los alumnos del campo de voluntariado de Jorearte; y la actuación de danza del grupo Zig Zag. Al día siguiente, se trasladará hasta Agüero donde se repetirán las actuaciones. El domingo 31 llegará a Rasal con la obra de teatro ‘En la cadiera’ de Viridiana, la danza oriental de Mohamed El Sayed y cuentos de PAI.

El 1 de agosto, Jorearte viajará hasta Ayerbe con el espectáculo de circo de Javier Ariza, la danza oriental de Mohamed El Sayed y cuentacuentos con Sandra Araguás. Y el 3 de agosto, recalará de nuevo en Ayerbe pero con distintos espectáculos: la obra teatral ‘Tiembla Neil Armstrong’ de la compañía Why are you acting? y las actuaciones circenses de Los Herrerita y los franceses Le Lido.

Entre medias, el festival llegará el día 2 a Biscarrués con Javier Ariza, Civi Civiac y PAI. Y el 4 regresará a Santa Eulalia con el circo de Le Lido y Los Herrerita y la música de Los Lambreños.